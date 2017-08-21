Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Иномарка насмерть сбила водителя, менявшего колесо на трассе близ Астаны

21 августа 2017, 11:14

Пожилой водитель погиб под колесами иномарки на трассе Алматы - Екатеринбург.

Под Астаной водитель иномарки насмерть сбил автовладельца, менявшего спущенное колесо, сообщили в пресс-службе департамента внутренних дел.

Трагедия произошла ночью 20 августа в Аршалынском районе близ села Тургень на 1340-м километре дороги Алматы — Екатеринбург.

"На этом участке 61-летний водитель автомобиля Mercedes, выставив аварийные предупреждающие знаки, производил замену заднего левого колеса. В это время двигавшийся в сторону Астаны 42-летний водитель второй машины, также Mercedes, сбивает 61-летнего мужчину, который от полученных травм скончался", — рассказали в полиции.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Начаты следственные действия.

Источник: Sputnik Казахстан
Фото © Sputnik / Константин Чалабов

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...