Иномарка насмерть сбила водителя, менявшего колесо на трассе близ Астаны
21 августа 2017, 11:14
Пожилой водитель погиб под колесами иномарки на трассе Алматы - Екатеринбург.
Под Астаной водитель иномарки насмерть сбил автовладельца, менявшего спущенное колесо, сообщили в пресс-службе департамента внутренних дел.
Трагедия произошла ночью 20 августа в Аршалынском районе близ села Тургень на 1340-м километре дороги Алматы — Екатеринбург.
"На этом участке 61-летний водитель автомобиля Mercedes, выставив аварийные предупреждающие знаки, производил замену заднего левого колеса. В это время двигавшийся в сторону Астаны 42-летний водитель второй машины, также Mercedes, сбивает 61-летнего мужчину, который от полученных травм скончался", — рассказали в полиции.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Начаты следственные действия.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото © Sputnik / Константин Чалабов
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4874046-d624beb8976cb6c75b92dacc7f7c3e21
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...