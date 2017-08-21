Молодожёны в день свадьбы попали в ДТП в Костанае

Они ехали на торжество по случаю бракосочетания в кафе, где молодых людей ждали гости.

Авария произошла 19 августа на пересечении улиц Ленинградская-Садовая. О ДТП порталу " О ДТП порталу " Алау " сообщила очевидец Любовь Козлачкова.





Любовь сообщила, что на улице в момент ДТП находился её 3-летний ребёнок с бабушкой. По ее словам, ВАЗ 2114 врезался в Kia, который следовал по главной дороге. От удара иномарка отлетела в припаркованную Ниву. В Kia находились жених, невеста и их свидетели. Они ехали на торжество по случаю бракосочетания в кафе, где молодых людей ждали гости.





Жених был без сознания, невеста вся в крови. Свидетельница молодоженов рассказала, что жених, невеста и свидетель получили сотрясение мозга, ушибы и ссадины.





Редакция портала направила запрос в ДВД Костанайской области.



