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Молодожёны в день свадьбы попали в ДТП в Костанае

21 августа 2017, 12:02

Они ехали на торжество по случаю бракосочетания в кафе, где молодых людей ждали гости.

Авария произошла 19 августа на пересечении улиц Ленинградская-Садовая. О ДТП порталу "Алау" сообщила очевидец Любовь Козлачкова.

Любовь сообщила, что на улице в момент ДТП находился её 3-летний ребёнок с бабушкой. По ее словам, ВАЗ 2114 врезался в Kia, который следовал по главной дороге. От удара иномарка отлетела в припаркованную Ниву. В Kia находились жених, невеста и их свидетели. Они ехали на торжество по случаю бракосочетания в кафе, где молодых людей ждали гости.

Жених был без сознания, невеста вся в крови. Свидетельница молодоженов рассказала, что жених, невеста и свидетель получили сотрясение мозга, ушибы и ссадины.

Редакция портала направила запрос в ДВД Костанайской области.

Фото: alau.kz.

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