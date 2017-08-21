Найдено тело спрыгнувшего с моста экибастузца
21 августа 2017, 12:26
Неизвестно, что толкнуло отца двоих детей на такой поступок.
Спасатели нашли тело 42-летнего жителя Экибастуза Кайдара Данкина, который 15 августа спрыгнул в реку с автомобильного моста в Павлодаре, передает pavlodarnews.kz.
Как сообщили в пресс-службе ДЧС Павлодарской области, тело было обнаружено во время поисково-спасательных работ 20 августа в 17:20.
- Ежедневно с 15 августа наши спасатели проводили поисковые работы, но тело удалось обнаружить только вчера, - сказали в пресс-службе.
Напомним, на прошлой неделе отец двоих детей спрыгнул с моста. Накануне мужчина провел выходные вместе с женой и двумя дочерьми 7 и 12 лет на этнофестивале в областном центре. Отправив семью домой, он остался в Павлодаре. Неизвестно, что толкнуло мужчину на такой поступок.
Как рассказали волонтеры, 15 августа охранник моста видел, как Кайдар Данкин прыгнул в Иртыш. По словам охранника, экибастузец еще метров сто проплыл, а затем исчез из поля зрения. Свои документы Кайдар оставил на мосту.
Абзал Кабдраш.
Фото: newsoboz.ru.
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