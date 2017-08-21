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Найдено тело спрыгнувшего с моста экибастузца

21 августа 2017, 12:26

Неизвестно, что толкнуло отца двоих детей на такой поступок.

Спасатели нашли тело 42-летнего жителя Экибастуза Кайдара Данкина, который 15 августа спрыгнул в реку с автомобильного моста в Павлодаре, передает pavlodarnews.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Павлодарской области, тело было обнаружено во время поисково-спасательных работ 20 августа в 17:20.

- Ежедневно с 15 августа наши спасатели проводили поисковые работы, но тело удалось обнаружить только вчера, - сказали в пресс-службе.

Напомним, на прошлой неделе отец двоих детей спрыгнул с моста. Накануне мужчина провел выходные вместе с женой и двумя дочерьми 7 и 12 лет на этнофестивале в областном центре. Отправив семью домой, он остался в Павлодаре. Неизвестно, что толкнуло мужчину на такой поступок.

Как рассказали волонтеры, 15 августа охранник моста видел, как Кайдар Данкин прыгнул в Иртыш. По словам охранника, экибастузец еще метров сто проплыл, а затем исчез из поля зрения. Свои документы Кайдар оставил на мосту.

Абзал Кабдраш.

Фото: newsoboz.ru.

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