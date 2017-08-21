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В Павлодарской области пьяный полицейский протаранил пять авто

21 августа 2017, 12:46

Он будет уволен по отрицательным мотивам за совершение проступка дискредитирующего правоохранительные органы.

В городе Аксу в субботу произошло ДТП. Инспектор Управления внутренних дел города Аксу капитан полиции Айтказин Максат в состоянии алкогольного опьянения протаранил пять автомашин. Полицейским пришлось выбить стекло, чтобы извлечь водителя из машины, передает pavon.kz.

Как сообщили в пресс-центре ДВД Павлодарской области по факту ДТП возбуждено админмистративное поризводство по статье 608 КоАП - Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения.

- По факту поведения сотрудника полиции проводится служебное расследование, в результате чего он будет уволен по отрицательным мотивам за совершение проступка дискредитирующего правоохранительные органы, - пояснили в пресс-центре полицейского ведомства. - Также к строгой дисциплинарной ответственности привлекут его непосредственных руководителей.

По данным полиции, на момент совершения ДТП заместитель начальника дорожной полиции города Аксу находился в трудовом отпуске.


Фото: kolesa.kz.

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