В Павлодарской области пьяный полицейский протаранил пять авто
21 августа 2017, 12:46
Он будет уволен по отрицательным мотивам за совершение проступка дискредитирующего правоохранительные органы.
В городе Аксу в субботу произошло ДТП. Инспектор Управления внутренних дел города Аксу капитан полиции Айтказин Максат в состоянии алкогольного опьянения протаранил пять автомашин. Полицейским пришлось выбить стекло, чтобы извлечь водителя из машины, передает pavon.kz.
Как сообщили в пресс-центре ДВД Павлодарской области по факту ДТП возбуждено админмистративное поризводство по статье 608 КоАП - Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения.
- По факту поведения сотрудника полиции проводится служебное расследование, в результате чего он будет уволен по отрицательным мотивам за совершение проступка дискредитирующего правоохранительные органы, - пояснили в пресс-центре полицейского ведомства. - Также к строгой дисциплинарной ответственности привлекут его непосредственных руководителей.
По данным полиции, на момент совершения ДТП заместитель начальника дорожной полиции города Аксу находился в трудовом отпуске.
Фото: kolesa.kz.
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