В Павлодарской области пьяный полицейский протаранил пять авто

Он будет уволен по отрицательным мотивам за совершение проступка дискредитирующего правоохранительные органы.

В городе Аксу в субботу произошло ДТП. Инспектор Управления внутренних дел города Аксу капитан полиции Айтказин Максат в состоянии алкогольного опьянения протаранил пять автомашин. Полицейским пришлось выбить стекло, чтобы извлечь водителя из машины, передает передает pavon.kz





Как сообщили в пресс-центре ДВД Павлодарской области по факту ДТП возбуждено админмистративное поризводство по статье 608 КоАП - Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения.





- По факту поведения сотрудника полиции проводится служебное расследование, в результате чего он будет уволен по отрицательным мотивам за совершение проступка дискредитирующего правоохранительные органы, - пояснили в пресс-центре полицейского ведомства. - Также к строгой дисциплинарной ответственности привлекут его непосредственных руководителей.





По данным полиции, на момент совершения ДТП заместитель начальника дорожной полиции города Аксу находился в трудовом отпуске.







