Покончившего с собой экс-гендиректора РГП "Казводхоз" прокурор просит освободить от наказания

Экс-генеральный директор РГП "Казводхоз" Омирбек Жампозов вместе с другим лицами подозревался в растрате государственных средств, выделенных на реконструкцию Преображенского гидроузла.





В суде он не признал своей вины. За полтора часа до оглашения приговора 20 июля Жампозов открыл стрельбу у здания Целиноградской прокуратуры, были ранены сотрудник надзорного ведомства и полицейский.





Как выяснилось, раненый прокурор поддерживал обвинение, просившее для подсудимого пять лет лишения свободы с учетом закона об амнистии. После стрельбы Жампозов уехал на своем автомобиле и застрелился.





Ранее сын погибшего Асылжан Жампозов заявил о том, что намерен добиться оправдания отца в суде.



