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Покончившего с собой экс-гендиректора РГП "Казводхоз" прокурор просит освободить от наказания

21 августа 2017, 12:47

Жампозова обвиняют в присвоение или растрате вверенного чужого имущества.

Прокурор просит суд освободить Омирбека Жампозова, который покончил с собой в конце июля, от наказания в связи со смертью, передает корреспондент Sputnik Казахстан из зала суда.

"Прошу признать Жампозова виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 176, часть 4 пункт "б" УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества − ред.), и освободить от наказания в связи со смертью", — сказала прокурор Аймгуль Жаманбалина на прениях в понедельник.

Экс-генеральный директор РГП "Казводхоз" Омирбек Жампозов вместе с другим лицами подозревался в растрате государственных средств, выделенных на реконструкцию Преображенского гидроузла.

В суде он не признал своей вины. За полтора часа до оглашения приговора 20 июля Жампозов открыл стрельбу у здания Целиноградской прокуратуры, были ранены сотрудник надзорного ведомства и полицейский.

Как выяснилось, раненый прокурор поддерживал обвинение, просившее для подсудимого пять лет лишения свободы с учетом закона об амнистии. После стрельбы Жампозов уехал на своем автомобиле и застрелился.

Ранее сын погибшего Асылжан Жампозов заявил о том, что намерен добиться оправдания отца в суде.

Фото с сайта © Sputnik / Айсулу Жумагулова

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