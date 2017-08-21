Полиция установила личность водителя, наехавшего на людей в Барселоне
21 августа 2017, 13:55
Ответственность за теракт взяла террористическая группировка ИГ*.
Полиция Каталонии установила личность водителя, совершившего наезд на пешеходов в центре Барселоны, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный аккаунт Twitter правоохранителей.
"Установлена личность водителя автофургона в атаке в Барселоне", — говорится в сообщении полиции.
Напомним, днем 17 августа автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка ИГ*. Сообщалось, что наезд на пешеходов, предположительно, совершил 22-летний марокканец Юнес Абуякуб. Не исключается, что после теракта в центре каталонской столицы этот человек украл автомобиль, убил водителя и совершил наезд на полицейский патруль.
*Террористическая организация, запрещена в Казахстане
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Фото: © AFP 2017 / Josep Lago
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