В Берлине от взрыва дымовой шашки на митинге пострадали девять человек

Девять человек получили ранения в Берлине в воскресенье вечером на митинге в поддержку независимости Иракского Курдистана

"Дымовая шашка взорвалась около 22.00 в воскресенье, девять человек получили ранения в результате вдыхания дыма", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.





Митинг, в котором участвовали около 400 человек, прошел в берлинском районе Шпандау. Раненые получили медицинскую помощь и были отпущены домой. Информации о тех, кто кинул шашку, и о их мотивах пока нет.





Ранее глава региона Иракский Курдистан Масуд Барзани заявил, что курды не намерены откладывать референдум о независимости 25 сентября, и такая возможность не рассматривается.





Власти автономного Иракского Курдистана назначили референдум об отделении от Ирака на 25 сентября. Шаг курдских властей раскритиковали Багдад, а также Тегеран и Вашингтон.



