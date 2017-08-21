В Берлине от взрыва дымовой шашки на митинге пострадали девять человек
21 августа 2017, 15:21
Информации о тех, кто кинул шашку, и о их мотивах пока нет.
Девять человек получили ранения в Берлине в воскресенье вечером на митинге в поддержку независимости Иракского Курдистана, сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию города.
"Дымовая шашка взорвалась около 22.00 в воскресенье, девять человек получили ранения в результате вдыхания дыма", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Митинг, в котором участвовали около 400 человек, прошел в берлинском районе Шпандау. Раненые получили медицинскую помощь и были отпущены домой. Информации о тех, кто кинул шашку, и о их мотивах пока нет.
Ранее глава региона Иракский Курдистан Масуд Барзани заявил, что курды не намерены откладывать референдум о независимости 25 сентября, и такая возможность не рассматривается.
Власти автономного Иракского Курдистана назначили референдум об отделении от Ирака на 25 сентября. Шаг курдских властей раскритиковали Багдад, а также Тегеран и Вашингтон.
Фото: © РИА Новости / Ирина Калашникова
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