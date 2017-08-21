Мужчина умер после купания в водоёме на базе отдыха в Костанайской области

Происшествие случилось 18 августа в Узункольском районе в 20 километрах от села Павловка.

В минувшие выходные в Костанайской области произошли две трагедии на воде. Об этом alau.kz сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области.





Происшествие случилось 18 августа в Узункольском районе в 20 километрах от села Павловка. Труп 34-летнего мужчины силами местных жителей извлечён из озера Кайранколь. Ориентировочно мужчина утонул 15 августа при неизвестных обстоятельствах в необорудованном для купания месте.





Со слов очевидцев он находился в нетрезвом состоянии. Еще один случай произошёл в Костанайском районе 19 августа.





«На базе отдыха «Малибу» по личной неосторожности чуть не утонул 42-летний мужчина. Из воды он извлечен очевидцами. После оказания первой медицинской помощи службой «103» госпитализирован в реанимационное отделение городской больницы Костаная в крайне тяжелом состоянии», — сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области.





Пострадавший находился в глубокой коме под аппаратом искусственной вентиляции легких. 20 августа он скончался в больнице.



