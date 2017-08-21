Мужчина умер после купания в водоёме на базе отдыха в Костанайской области
21 августа 2017, 20:37
Происшествие случилось 18 августа в Узункольском районе в 20 километрах от села Павловка.
В минувшие выходные в Костанайской области произошли две трагедии на воде. Об этом alau.kz сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области.
Происшествие случилось 18 августа в Узункольском районе в 20 километрах от села Павловка. Труп 34-летнего мужчины силами местных жителей извлечён из озера Кайранколь. Ориентировочно мужчина утонул 15 августа при неизвестных обстоятельствах в необорудованном для купания месте.
Со слов очевидцев он находился в нетрезвом состоянии. Еще один случай произошёл в Костанайском районе 19 августа.
«На базе отдыха «Малибу» по личной неосторожности чуть не утонул 42-летний мужчина. Из воды он извлечен очевидцами. После оказания первой медицинской помощи службой «103» госпитализирован в реанимационное отделение городской больницы Костаная в крайне тяжелом состоянии», — сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области.
Пострадавший находился в глубокой коме под аппаратом искусственной вентиляции легких. 20 августа он скончался в больнице.
Фото: www.emcmos.ru
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