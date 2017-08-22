Еще шесть граждан Сирии пытались выехать через Казахстан в Великобританию
22 августа 2017, 12:34
Все шестеро предъявили на проверку поддельные паспорта граждан Республики Болгарии.
Нарядом отдела пограничного контроля "Алматы" на рейсе, следующим по маршруту "Тегеран-Алматы", были задержаны 6 граждан Сирийской - Арабской Республики, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ПС КНБ РК.
Документы были с частичной подделкой, аналогичной паспортам задержанных ранее двух сирийцев в аэропорту Астаны. Паспорта подделаны путем замены листа с установочными данными, а также имеются поддельные «даташтампы».
Со слов задержанных, они пытались использовать территорию Республики Казахстан в качестве транзита, с целью выезда в страны Евросоюза.
По факту задержания проинформированы представители правоохранительных и взаимодействующих органов.
Фото с сайта i.ytimg.com
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4874261-e1bef4aa8446c494cb63bdd5a73b1b87
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...