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Еще шесть граждан Сирии пытались выехать через Казахстан в Великобританию

22 августа 2017, 12:34

Все шестеро предъявили на проверку поддельные паспорта граждан Республики Болгарии.

Нарядом отдела пограничного контроля "Алматы" на рейсе, следующим по маршруту "Тегеран-Алматы", были задержаны 6 граждан Сирийской - Арабской Республики, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ПС КНБ РК.

Документы были с частичной подделкой, аналогичной паспортам задержанных ранее двух сирийцев в аэропорту Астаны. Паспорта подделаны путем замены листа с установочными данными, а также имеются поддельные «даташтампы».
Со слов задержанных, они пытались использовать территорию Республики Казахстан в качестве транзита, с целью выезда в страны Евросоюза.
По факту задержания проинформированы представители правоохранительных и взаимодействующих органов.


Фото с сайта i.ytimg.com

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