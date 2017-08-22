Что означают новые зелёные полосы поперёк дороги в Алматы

Непривычный водителям тип разметки стал появляться на дорогах Алматы. Для чего она нужна по соседству с пешеходными переходами?

Алматы постепенно становится городом больше ориентированным на пешеходов и велосипедистов. Власти проделывают в этом направлении огромную работу. Идея с отдельными велодорожками отличная, но реализация долгое время хромала, сообщает сообщает kolesa.kz





Даже главная велополоса параллельно проспекту Абая не считалась завершённой до тех пор, пока на пересечениях с дорогой не появилась специальная разметка.













Слева на этом фото разметка велопереезда, а справа — пешеходного перехода. Различия очевидны





Первый эксперимент с ней провели в 2016 году на улице Желтоксан. На пересечении с проспектом Абая дорожники нанесли зелёную полосу. Законной силы на самом деле «зелёнка» не имеет, больше для привлечения внимания, а вот обрамляющий её пунктир прописан в ПДД (разметка 1.15) — это место пересечения проезжей части с велосипедной дорожкой. Он отличается от пешеходного видом штриха (в виде квадратиков) и частотой. С прошлой недели разметка и зелёные полосы появились ещё на нескольких перекрёстках, на которые выходят велодорожки.













Так выглядит переход велодорожки в переезд на пересечении улиц Утепова и Жарокова





Что нужно знать водителям и велосипедистам





Согласно пункту 1 раздела 13 (Проезд перекрёстков) ПДД РК, при повороте направо водитель обязан уступить дорогу не только пешеходам, пересекающим проезжую часть по его направлению движения, но и велосипедистам на велодорожке. Разметка 1.15 как раз является её продолжением.













Велосипедистам спешиваться, как в случае с пешеходным переходом, при наличии разметки 1.15 не надо. А автомобилистам следует быть вдвойне внимательными! Не всякий велосипедист сбросит скорость перед переездом, а он намного быстрее пешехода и выезжает на дорогу внезапно.





Но вне перекрёстка, на нерегулируемом пересечении велосипедной дорожки с дорогой, водители велосипедов должны уступить автомобилям (пункт 4 раздела 24 ПДД РК). В этом случае приоритета у велосипедистов нет! Будьте внимательны!





Совет велосипедистам





Да, слезать с велосипеда на переезде не требуется, но и лететь сломя голову, увидев зелёный сигнал светофора, тоже не стоит. Водитель автомобиля, как бы медленно ни поворачивал, может не заметить быстрого велосипедиста. В случае столкновения автомобиля с велосипедистом на таком переезде (при повороте направо на перекрёстке) прав будет тот, кто на велике, но легче от этого не станет никому.











