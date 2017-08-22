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Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на теракт в Барселоне

22 августа 2017, 17:09

На рисунке изображён белый фургон с помятым капотом, а рядом с ним — тореадор. В автомобиль воткнуты шпага и пики.

Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на теракт в Барселоне, сообщает РИА Новости.

На рисунке, размещенном на сайте издания, запечатлен белый фургон с помятым капотом. Рядом с ним, держась за голову и сжимая в руке красное полотнище, стоит тореадор. В шины и крышу автомобиля воткнуты шпага и пики — инструменты участников корриды.

"Барселона: безопасность снова под вопросом", — такая надпись сопровождает карикатуру.

Днем 17 августа автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка ИГ*. Позже в тот же день аналогичный инцидент произошел в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 15 человек, 130 пострадали.

Charlie Hebdo регулярно публикует провокационные карикатуры, иллюстрирующие самые разные события. Внимание мирового сообщества малоизвестный ранее журнал привлек после череды терактов в январе 2015 года, когда редакция подверглась нападению исламистов.

* Террористическая организация, запрещенная в Казахстане

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Фото: © CHARLIE HEBDO

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