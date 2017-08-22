Подозреваемый в изнасиловании 12-летней девочки задержан в Акмолинской области

В Акмолинской области полицейскими задержан подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней , сообщает , сообщает МИА «Казинформ»





Как сообщает пресс-служба ДВД Акмолинской области, 4 августа т.г. в дежурную часть УВД г. Кокшетау поступило заявление местной жительницы о том, что неизвестный мужчина совершил насильственный половой акт в отношении ее несовершеннолетней дочери 2005 года рождения. В целях установления и задержания подозреваемого были созданы специальные поисковые группы, раскрытие данного преступления находилось на контроле руководства ДВД.





В рамках оперативно - розыскных мероприятий, оперативниками проведен подворный обход на территории мкр. «Бармашино», опрошены местные жители, а также работники торговых точек и организаций. В результате принятых мер были установлены свидетели, которые видели подозреваемого в день совершения преступления. Со слов граждан, мужчина имел при себе дорожную сумку, в связи с чем, полицейскими была выдвинута версия о том, что подозреваемый является иногородним. Оперативниками были изучены видеозаписи всех камер видеонаблюдения Центра оперативного управления, а также видеокамер, расположенных на фасадах зданий и торговых центров.





Полицейским удалось воссоздать «маршрут» следования подозреваемого и установить возможный хронометраж его действий. В результате кропотливой и профессиональной работы сотрудников криминальной полиции УВД г. Кокшетау и ДВД области, 21 августа т.г. по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней был задержан 24-летний житель Бурабайского района.





Как установили полицейские, подозреваемый приехал в областной центр для устройства на работу. В настоящее время начато досудебное производство по ст. 120 ч.4 УК РК , имеются признательные показания. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Ранее в поле зрения полицейских мужчина не попадал. Проверяется причастность задержанного к аналогичным преступлениям.



