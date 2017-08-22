В Семее без вести пропала 19-летняя девушка

14 июля 2017 года около четырех часов дня 19-летняя девушка вышла из дома, который находится в районе магазина "Универмаг" и не вернулась , передает корреспондент , передает корреспондент Устинка LIVE





К поискам Жансаи Сафаевой подключились волонтеры RINA. KZ – Семей. - По словам родных, Жансая буквально недавно поступила на грант в учебное заведение, причин для ухода из дома у нее нет, - сообщила лидер волонтерского движения "RINA. KZ – Семей" Евгения Павел. - Сотовый телефон отключен.





Заявление в полицию подали родственники. В день исчезновения Жансая была одета в черно-белую кофту, джинсы, при себе был кошелек на ремешке. Особые приметы: на запястье левой руки небольшой шрам.





Семья пропавшей без вести девушки и волонтеры просят всех, кто владеют какой-либо информацией о ней, сообщить по телефонам: 8-747-349-57-17, 8-115-623-76-71 или 102.









Фото: ustinka.kz



