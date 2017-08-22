Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Семее без вести пропала 19-летняя девушка

22 августа 2017, 22:05

Родные молодой семейчанки больше месяца ищут исчезнувшую среди белого дня Жансаю Сафаеву.

14 июля 2017 года около четырех часов дня 19-летняя девушка вышла из дома, который находится в районе магазина "Универмаг" и не вернулась, передает корреспондент Устинка LIVE.

К поискам Жансаи Сафаевой подключились волонтеры RINA. KZ – Семей. - По словам родных, Жансая буквально недавно поступила на грант в учебное заведение, причин для ухода из дома у нее нет, - сообщила лидер волонтерского движения "RINA. KZ – Семей" Евгения Павел. - Сотовый телефон отключен.

Заявление в полицию подали родственники. В день исчезновения Жансая была одета в черно-белую кофту, джинсы, при себе был кошелек на ремешке. Особые приметы: на запястье левой руки небольшой шрам.

Семья пропавшей без вести девушки и волонтеры просят всех, кто владеют какой-либо информацией о ней, сообщить по телефонам: 8-747-349-57-17, 8-115-623-76-71 или 102.



Фото: ustinka.kz


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...