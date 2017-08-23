Услуги интернет-провайдеров в этом году обошлись казахстанцам на 10,9% дороже
23 августа 2017, 10:30
Каждый абонент заплатил за 7 месяцев в среднем 52,9 тысячи тенге.
В Казахстане за январь-июль 2017 объем услуг интернет-связи составил 130,5 млрд тенге, это на 10,9% или 12,9 млрд тенге больше, чем в аналогичном периоде годом ранее, сообщает Ranking.kz, передает Zakon.kz.
«Наибольшие темпы роста отмечены в столице - здесь объем услуг вырос сразу на 24% за год, до 22,5 млрд тенге. На втором месте - Павлодарская область: +12,2% за год, до 3,5 млрд, далее - финансовый центр: здесь услуги провайдеров выросли на 11,9%, до 73,2 млрд тенге», - говорится в исследовании.
Примечательно, что число интернет-абонентов в стране растет быстрее, чем объем услуг провайдеров. Так количество абонентов фиксированного web-соединения составило по итогам июля уже 2,47 миллиона - на 12,4% больше, чем годом ранее. По приросту числа абонентов также лидирует с большим отрывом столица: за год - сразу +40,2%, до 192,3 тысячи.
Плотность абонентов по РК также растет: в июле 14% казахстанцев имело доступ к фиксированному интернету, против 12% годом ранее. Самые высокие показатели доступа к фиксированному web-соединению - в Алматы (сразу 52%) и Астане (19%).
В то же время, уровень интернетизации по РК сильно отличается. Так, в густонаселенных южных регионах с высокой долей сельского населения показатели значительно слабее: в ЮКО - лишь 3 казахстанца из 100 имеют фиксированный доступ к сети, в Жамбылской области - 5 из 100, в Кызылординской - 6, в Алматинской - 8. По сообщению министра информации и коммуникаций Даурена Абаева, программа «Цифровой Казахстан» призвана сократить этот разрыв. К примеру, до 4 млн сельских жителей будет проведено оптоволокно, что обеспечит их высококачественным интернетом.
Каждый интернет-абонент принес провайдерам за 7 месяцев в среднем по 52,9 тысячи тенге - это немного меньше, чем в аналогичном периоде годом ранее (-1,4%). Самые высокие средние чеки - в Астане (117 тыс. тг с абонента) и Алматы (79,6 тыс. тг с абонента).
В целом по итогам 2016 года объем услуг по предоставлению фиксированной интернет-связи составлял 206,6 млрд тг - это на 8,5% больше, чем годом ранее, и в 2,1 раза больше, чем 5 лет назад.
Число абонентов составляло 2,32 миллиона - рост за пять лет на 84,1%.
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