Услуги интернет-провайдеров в этом году обошлись казахстанцам на 10,9% дороже

Примечательно, что число интернет-абонентов в стране растет быстрее, чем объем услуг провайдеров. Так количество абонентов фиксированного web-соединения составило по итогам июля уже 2,47 миллиона - на 12,4% больше, чем годом ранее. По приросту числа абонентов также лидирует с большим отрывом столица: за год - сразу +40,2%, до 192,3 тысячи.

Плотность абонентов по РК также растет: в июле 14% казахстанцев имело доступ к фиксированному интернету, против 12% годом ранее. Самые высокие показатели доступа к фиксированному web-соединению - в Алматы (сразу 52%) и Астане (19%).





В то же время, уровень интернетизации по РК сильно отличается. Так, в густонаселенных южных регионах с высокой долей сельского населения показатели значительно слабее: в ЮКО - лишь 3 казахстанца из 100 имеют фиксированный доступ к сети, в Жамбылской области - 5 из 100, в Кызылординской - 6, в Алматинской - 8. По сообщению министра информации и коммуникаций Даурена Абаева, программа «Цифровой Казахстан» призвана сократить этот разрыв. К примеру, до 4 млн сельских жителей будет проведено оптоволокно, что обеспечит их высококачественным интернетом.





Каждый интернет-абонент принес провайдерам за 7 месяцев в среднем по 52,9 тысячи тенге - это немного меньше, чем в аналогичном периоде годом ранее (-1,4%). Самые высокие средние чеки - в Астане (117 тыс. тг с абонента) и Алматы (79,6 тыс. тг с абонента).