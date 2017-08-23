Золотовалютные резервы Нацбанка увеличились за месяц почти на 3 млрд. долларов

Об этом журналистам сообщил сегодня Председатель Национального Банка РК Данияр Акишев в рамках пресс-конференции.

Золотовалютные резервы Национального Банка на конец июля достигли 32,9 млрд долларов США, увеличившись за месяц почти на 10% или почти на 3 млрд долларов США, передает передает Zakon.kz





Д. Акишев проинформировал, что «общая сумма международных резервов страны, включая активы Национального фонда составила около 91 млрд. долларов США».





Также Д. Акишев привел данные по платежному балансу.





«В первом полугодии дефицит текущего счета, по предварительной оценке, снизился по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 30,5% и составил 2,6 млрд. долларов США. Этому благоприятствовали относительный рост мировых цен на нефть и запуск производства на месторождении «Кашаган».





Сокращение дефицита текущего счета по итогам первого полугодия в целом позволяет прогнозировать его снижение по итогам года в сравнении с показателем 2016 года, что свидетельствует об улучшении параметров платежного баланса и адаптации экономики к сегодняшним реалиям. Чистый приток капитала по финансовому счету, по предварительным данным, составил 2,6 млрд. долларов США, – сказал Председатель Национального Банка.





– Нетто-приток прямых иностранных инвестиций оценивается в 4,1 млрд. долларов, что является одним из исторически максимальных квартальных уровней».



