Банк уранового топлива: что получит Казахстан?

29 августа ожидается открытие в Казахстане Банка низкообогащенного урана под эгидой МАГАТЭ. Зачем это нам, насколько безопасен проект и что в итоге получат рядовые граждане?

Буквально на днях в нашей стране появится серьезный объект, имеющий стратегическое значение для мировой атомной энергетики. Речь идет о хранилище низкообогащенного уранового топлива, предназначенного для поставок странам, которые по тем или иным причинам не производят топливо или не могут закупить его на рынке.





Новость крайне важная и, убежден, без внимания ее не оставит ни одно уважающее себя СМИ, однако информации при этом дается не так уж много. Между тем, для обычных казахстанцев вряд ли очевидна польза от добровольного размещения на территории страны крупного объекта с ядерными материалами. А вот сомнения здесь, напротив, вполне конкретные. Вопросы, которые возникают у рядовых граждан, можно условно разделить на три блока: насколько это безопасно, насколько это выгодно и зачем это вообще нужно Казахстану с его собственными гигантскими запасами урана. Попробуем максимально прагматично подойти к этим вопросам и разобраться, что же скрывается под аббревиатурой БНОУ.





Насколько это безопасно?





Чтобы понять, какие риски открытие банка низкообогащенного урана (БНОУ) несет для экологии и безопасности Казахстана, стоит точно определить, с чем мы будем иметь дело.





Экология





Итак, по порядку. БНОУ представляет из себя большое, специально сконструированное помещение на территории Ульбинского металлургического завода в Усть-Каменогорске. В банке будет размещаться запас топлива массой 90 метрических тонн, размещенный в шестидесяти специально изготовленных непроницаемых контейнерах цилиндрической формы.

Топливо, которое будет храниться в банке, как очевидно из его названия, – низкообогащеный уран, или сокращенно НОУ. НОУ является основным компонентом, необходимым для изготовления ядерного топлива. Получают его путем обогащения природного урана, после чего НОУ пригоден для использования в стандартном легководном реакторе.





По поводу хранения и транспортировки такого топлива МАГАТЭ (Международное агентство атомной энергии) дает гарантии в полной безопасности, так как используемые стальные контейнеры полностью исключают утечку или вредное воздействие вовне. Качество НОУ со временем не ухудшается, поэтому он может безопасно храниться в течение многих лет. Более того, низкообогащенный уран не относится к радиоактивным отходам, равно как и никаких отходов не образуется при его хранении.





Таким образом, первый вопрос, вопрос об экологической безопасности, может быть снят, коль скоро все требования по технике хранения будут соблюдены. Даже возможное землетрясение, а Восточный Казахстан – одна из зон риска, угрозы утечки не несет. Все упирается в человеческий фактор, с которым у нас иногда не все гладко, однако и тут можно выдохнуть, ведь объект будет контролироваться не только казахстанскими сотрудниками, но и представителями МАГАТЭ.





Что касается, подготовленности Казахстана к приему такого объекта, как БНОУ, то здесь в целом тоже поводов для беспокойства быть не должно. Ульбинский металлургический завод (УМЗ) – предприятие, которое около 60 лет работает с ядерными материалами и является лицензированным ядерным объектом, охраняемым Нацгвардией. Иными словами, здесь есть вся необходимая инфраструктура для хранения, обработки и транспортировки НОУ, и, соответственно, специалисты необходимой квалификации.





Терроризм





Следующий вопрос – террористическая безопасность. Игнорировать такие вопросы нельзя, ведь речь идет об объекте с ядерным топливом, а Казахстан, к сожалению, с проявлениями терроризма на своей территории уже не раз сталкивался.





В целом, низкообогащенный уран особой ценности для террористов представлять не должен, именно потому, что он низкообогащенный. Проще говоря, НОУ, точнее гексафторид урана, который будет храниться в банке, пригоден только для того, чтобы из него впоследствии приготовить топливо для ядерных реакторов, но для изготовления оружия он не подойдет. Так называемую «грязную бомбу» – самый простой вариант радиологического оружия – из НОУ изготовить невозможно.





Что касается более сложных видов оружия, то их изготовление требует много времени и осуществления всех манипуляций на специальных предприятиях, которые тайно у террористов вряд ли появятся, а все остальные варианты блокирует сложная система согласований и требований МАГАТЭ, которое не передаст НОУ государствам, подозреваемым в использовании урана в военных целях.





Из вызывающих сомнение мест в плане безопасности остается вопрос транспортировки. Предполагается, что НОУ будет поставляться из УМЗ по железной дороге по двум направлениям: Китай и Россия. С этими государствами уже заключены соответствующие соглашения и логистика опять же налажена. Остается надеяться, что и при транспортировке будет соблюден достаточный уровень безопасности, ведь НОУ хоть и не несет опасности применения в вооружении, все равно препарат крайне токсичный.





Насколько это выгодно?





Оставаясь в рамках прагматичного подхода, попробуем порассуждать, получит ли Казахстан что-либо от открытия БНОУ. Здесь важно понять сам принцип работы этого объекта. По своей сути Банк является хранилищем топлива, достаточного для одной полной загрузки активной зоны реактора.





Банк МАГАТЭ позволит странам, стремящимся развивать атомную энергетику, получить гарантии того, что в случае чрезвычайных обстоятельств их АЭС получат необходимое топливо. Причем государство, получившее запас топлива из БНОУ, обязано выделить средства на его пополнение. Сам же Банк будет существовать за счет добровольных взносов. К примеру, сейчас это $150 млн, выделенных такими донорами как Фонд "Инициатива по сокращению ядерной угрозы", США, ЕС, ОАЭ, Кувейт, Норвегия и сам Казахстан. Наша страна выделила $400 тысяч и взносы в натуральной форме. Ожидается, что собранных 150 млн хватит на ближайшие 10 лет.





Выгоды для атомпрома





Как известно, в Казахстане находится 12% разведанных мировых запасов урана, это второе место в мире по залежам после Австралии. По производству урана наша страна уверенно держит первое место, охватив почти 40% этого рынка. Так вот, будучи одним из крупнейших экспортеров урана, Казахстан прямо заинтересован в повсеместном развитии ядерной энергетики. Логика здесь прямая: чем больше стран захотят обзавестись реакторами, тем лучше для нас. И наличие гарантии непрерывности поставок топлива в виде Банка низкообогащенного урана – дополнительный стимул развивать мирные ядерные программы.





Кстати, пока у атомной энергетики в мире очень неплохие перспективы, хотя в ближайшие десятилетия развитие этой области не будет происходить однородно. Для нас самыми важными тенденциями является то, что несмотря на то, что в каких-то странах доля атомной энергетики будет сокращаться, а где-то расти, число стран, где эксплуатируются АЭС, будет увеличиваться. И что очень важно, это будут преимущественно развивающиеся страны.

Так, согласно данным прогноза развития мировой энергетики, подготовленного в 2016 году Институтом энергетических исследований Российской Академии Наук, доля развивающихся стран в мировом производстве атомной энергии увеличится в 3 раза — с 17% в 2010 г. до 51% к 2040 г.





Еще важнее, что основная доля в этом процессе придется на страны Азии, где использование атомных мощностей по прогнозам увеличится в 5 раз. В первую очередь рост произойдет за счет Китая и Индии, плюс ожидается активное включение в процесс новых игроков, таких как Индонезия, Малайзия и Вьетнам. Кроме того, в ряды стран, использующих мирный атом, планируют вступить Турция, Польша, Литва, Белоруссия, ряд государств Ближнего Востока и Латинской Америки. Ну и, собственно, сам Казахстан.





Поэтому сочетание условно психологического фактора, способного дать гарантии государствам, планирующим развитие ядерных программ, и готовность предложить этим странам свой продукт на рынке, определяют вполне конкретный интерес Казахстана в открытии БНОУ.





К слову, специалисты считают, что МАГАТЭ выгоднее всего будет закупать уран для пополнения БНОУ именно у Казахстана, так как, объявляя тендер на его очередное обновление, агентство будет учитывать целый ряд факторов, в том числе близость доставки, цену и прочие параметры. И у Казахстана тут преимущество.





Выгодные связи





Еще одна реальная выгода – развитие сотрудничества с МАГАТЭ и другими крупными игроками рынка. Здесь Казахстан получает: приобретение опыта самой современной организации хранения и поставок ядерного топлива, повышение уровня квалификации сотрудников, участие во множестве соответствующих программ.





Атомная энергетика, и это очень важно понимать, – отрасль, в которой крайне сложно достичь успеха в одиночку. Практически все значимые проекты осуществляются сегодня в рамках многостороннего сотрудничества. Особенно нелегко самостоятельно продвинуться развивающимся странам без наработанной базы современной атомной промышленности.





А то, что нашей стране давно пора выйти за рамки обычного экспорта уранового сырья становится все очевиднее. Только на начало текущего года добыча урана в Казахстане сократилась на 10%, что связано с насыщенностью рынка и ценовой конъюнктурой. Уран – ценнейшее сырье, и Казахстану сегодня просто необходимо учиться производить из него продукты с высокой добавленной стоимостью.





Сегодня Астана активно развивает международное сотрудничество. К примеру, страна планирует совместно с канадской компанией Cameco строить завод по конверсии урана, а совместно с французской компанией Areva – начать производство топливных сборок. В рамках сотрудничества с РФ осуществляются программы обогащения урана, а совместно с КНР на базе того же Ульбинского металлургического завода создается совместное предприятие по производству ядерного топлива для китайских АЭС.





И это не говоря уже о вполне реальных планах строительства на территории Казахстана собственной атомной электростанции. Осуществить такой проект вне теснейшего сотрудничества с мировыми атомными гигантами и вне работы с МАГАТЭ будет практически невозможно, и усилия Казахстана по открытию БНОУ несомненно должны дать хорошие дивиденды.





Зачем это Казахстану?





Разобравшись с безопасностью и экономикой, важно не забыть про политику. Здесь, убрав всю красивую риторику, оставляем три ключевых интереса: повышение статуса на мировой арене, подтверждение сложившегося международного имиджа и вклад в повышение ядерной безопасности региона и мира.





Статус





К сожалению, у нас до сих пор принято недооценивать так называемый политический капитал страны в международных отношениях. А ведь без соответствующего статуса, налаженных политических связей, весомого бэкграунда реальных и правильно поданных достижений в современном мире крайне сложно продвигать свои интересы. У Казахстана ситуация изначально была очень непростая: еще 25 лет назад о нас в мире мало кто знал, а если и знал, то к реальности это редко имело отношение. Это для молодого государства было очень плохо и даже опасно.





С тех пор казахстанская дипломатия совершила действительно серьезный прорыв в продвижении узнаваемости страны, создании и укреплении международного статуса Казахстана. Только за последние годы был сделан ряд крупных достижений на этом направлении: председательство в СБ ООН, проведение ЭКСПО, миротворческие успехи и многое другое. И в этом плане открытие БНОУ действительно работает на узнаваемость и авторитет Казахстана. И этот авторитет, если оставаться прагматиками, всегда можно потом конвертировать в нужные стране проекты или решения.





Имидж





Что касается подтверждения сложившегося международного имиджа, то речь здесь идет о том, что Казахстан практически с момента получения независимости делает упор на необходимость полного ядерного разоружения, отказ от ядерных испытаний и развитие мирной атомной энергетики. Это сегодня неотъемлемая часть сложившегося международного имиджа Казахстана.





Причем это не только официально декларируемая позиция, которую можно проговаривать с трибун. То, что Казахстан в рамках тесного взаимодействия с государствами-партнерами и международными организациями избавился от «советского ядерного наследия», сумел обеспечить полную безопасность собственных ядерных материалов, организовать крупнейший в мире процесс добычи и реализации урана для мирных целей, - все это работает на бренд страны как «антиядерного государства».





Идея создания банка низкообогащенного урана возникла в 2010 году. Собственно, конкурентов у Казахстана при выборе страны размещения практически не было. Политическая воля плюс имеющаяся развитая ядерная индустрия сделали выбор безальтернативным.





Размещение БНОУ в Казахстане, укрепляя имидж страны как последовательного сторонника нераспространения и развития мирного атома, позволит РК и дальше активно участвовать в глобальной ядерной политике и теперь считаться с Казахстаном будут намного больше.





И снова безопасность





И здесь мы снова возвращаемся к вопросам безопасности, теперь уже региональной и глобальной. Один из плюсов БНОУ состоит в том, что он позволит странам, строящим АЭС, не создавать объекты обогащения урана. Ведь последние могут подчас использоваться не для подготовки топлива, а для обогащения урана до уровня оружейного качества. Банк дает гарантии, что в случае перебоев с покупкой топлива на рынке надежные и мирные государства необходимое топливо обязательно получат.





Казахстан не раз подчеркивал свою крайнюю заинтересованность в повсеместном отказе от ядерного оружия и от программ по его созданию. БНОУ хоть и не является стопроцентной гарантией от распространения чувствительных ядерных технологий, в любом случае, важный шаг для ограничения такого распространения. И это прямо соответствует интересам нашей страны и достижению ее внешнеполитических приоритетов.





В итоге, анализ ситуации с банком низкообогащенного урана в Казахстане показывает, что выгоды от открытия этого объекта имеют вполне конкретный, пусть и подчас опосредованный характер. Риски здесь минимальны, а вот польза для страны в перспективе способна оказаться довольно существенной. И это не говоря уже о потенциальном выигрыше для многих стран мира.





Адиль Каукенов

Фото с сайта 24.kz



