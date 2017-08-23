В Караганде погиб военнослужащий Национальной гвардии

23 августа 2017 года около 08.30 часов скончался военнослужащий срочной службы воинской части 5451 рядовой Перметов Тимур Фахритдинович, 1995 года рождения, призванный из Шымкента, сообщает сообщает ekaraganda.kz со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии РК.





В этот день в 7.00 часов в воинской части проводились мероприятия по проверке боевой готовности военной техники.





"Водитель специальной автомашины с прицепом "УРАЛ" рядовой Тимур Перметов после совершения маневра автомашиной на плацу, действуя согласно инструкции, предварительно поставив ее на ручной тормоз, отцепил прицеп от автомобиля. В это время прицеп, находящийся под наклоном, внезапно сорвался с места и прижал стоявшего между прицепом и автомашиной Тимура, причинив ему серьезную травму. Принятыми мерами военнослужащему была оказана первая медицинская помощь, он был доставлен в первую городскую больницу Караганды. Около 8.30 часов рядовой Тимур Перметов, не приходя в сознание, скончался в больнице", - говорится в сообщении.





В настоящее время назначено служебное расследование. Оказывается необходимая помощь родным и близким солдата.



