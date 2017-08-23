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Жертвами мощнейшего тайфуна Hato в Китае стали три человека

23 августа 2017, 16:36

Ещё двое пропали без вести.

Три человека погибли, ещё двое пропали без вести в специальном административном районе Китая Макао, на который в среду обрушился мощнейший тайфун Hato ("Тяньгэ" — кит.), сообщает РИА Новости со ссылкой на газету South China Morning Post.

Среди погибших 30-летний мужчина, который оказался под завалами обрушившейся стены, 45-летний турист из континентальной части Китая, попавший в дорожно-транспортное происшествие, и 62-летний местный житель, который сорвался с высоты.

С полудня среды в районе нет электричества, туристы и местные жители опасаются, что в ближайшие часы могут быть проблемы и со снабжением воды.

Тем временем в Гонконге, который также оказался под ударом стихи, пострадали 34 человека, которые обратились за медицинской помощью.




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