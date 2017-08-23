На трассе в Актюбинской области задушили человека

Убийца не тронул сумму почти в 4 миллиона тенге.

17 августа, ранним утром, на автодороге Актобе-Астрахань, возле поселка Ульке, был обнаружен Жигули в котором находилось тело мужчины, повешенное на ремне безопасности, пишет пишет Timeskz





По предварительной версии мужчина сам свел счеты с жизнью, совершив суицид. Тем более что в салоне автомобиля обнаружили не тронутыми крупную сумму в 3 миллиона 800 тысяч тенге.





Была назначена экспертиза, результаты которой показали, что мужчина был задушен, а после уже подвешен на ремень в машине.





- По этому факту начали досудебное расследование по статье «Убийство», - сообщили в пресс-службе ДВД Актюбинской области. – Идет розыск, устанавливают лиц, причастных к преступлению.





Татьяна Токарь.



