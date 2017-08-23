На трассе в Актюбинской области задушили человека
23 августа 2017, 17:13
Убийца не тронул сумму почти в 4 миллиона тенге.
17 августа, ранним утром, на автодороге Актобе-Астрахань, возле поселка Ульке, был обнаружен Жигули в котором находилось тело мужчины, повешенное на ремне безопасности, пишет Timeskz.
По предварительной версии мужчина сам свел счеты с жизнью, совершив суицид. Тем более что в салоне автомобиля обнаружили не тронутыми крупную сумму в 3 миллиона 800 тысяч тенге.
Была назначена экспертиза, результаты которой показали, что мужчина был задушен, а после уже подвешен на ремень в машине.
- По этому факту начали досудебное расследование по статье «Убийство», - сообщили в пресс-службе ДВД Актюбинской области. – Идет розыск, устанавливают лиц, причастных к преступлению.
Татьяна Токарь.
Фото: Timeskz.kz.
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