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В Уральске водителя КамАЗа убило током при выгрузке мусора

23 августа 2017, 17:44

Другие подробности произошедшего выясняются.

Водитель поднял кузов, чтобы выгрузить строительный мусор, и задел высоковольтные провода, сообщает "Мой ГОРОД".

ЧП произошло около 12 часов сегодня, 23 августа, по улице Шолохова в районе "Айгуль".

По словам очевидцев, КамАЗ приехал выгружать строительный мусор и загорелся.

- Когда кузов большегруза поднялся, что-то начало трещать, я в это время сидел в машине на обочине дороги. Вышел на улицу и увидел, что кузов задымился. Через несколько минут приехали пожарные и потушили возгорание, но водитель умер до их приезда, - пояснил очевидец.

Стоит отметить, что машине кроме водителя никого не было.

На место происшествия выезжала одна единица пожарной техники. В данный момент там работают полицейские.

Другие подробности произошедшего выясняются.



Юлия Мутылова.

Фото: Медет Медресов.

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