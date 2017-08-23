В Актюбинской области сгорело более тысячи га сухой травы

За истекший период 2017 года в Актюбинской области официально зарегистрировано 226 степных загораний, 14 из которых перешли на пожары. 83 загорания обнаружено посредством космического мониторинга, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Актюбинской области.





Наибольшее количество загораний и пожаров зарегистрировано в Байганинском (38), Кобдинском (28), Уилском (25), Мугалжарском (24) и Мартукском (22) районах.





Как правило, основными причинами возникновения пожаров и загораний являются: отсутствие искрогасителей на сельскохозяйственной технике, бросание окурков, непотушенные костры, намеренный отжиг прошлогодних трав и стерней после покосов.





21-22 августа, согласно данным дистанционного зондирования Земли, предоставленным АО «Национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары», на территории Актюбинской области были зафиксированы загорания сухой травы на 2-х участках в Алгинском районе.





21 августа в 15:02 часов в Алгинском районе, в 38 км от районного центра в местности Булак Кумсайского сельского округа произошло загорание сухой травы. Пожар был ликвидирован 22 августа в 13:10. В ликвидации пожара были задействованы 29 человек и 6 единиц техники ДЧС и добровольных противопожарных формирований сельского округа. Площадь пожара составила 350 га.





Также в 15:30 часов 21 августа поступило сообщение о загорании сухой травы близ поселка Карабулак Алгинского района. Для тушения пожара были направлены силы и средства пожарных подразделений ДЧС в количестве 41 человек и 3 единиц техники. Также привлечены добровольные противопожарные формирования сельского округа Карабулак в количестве 30 человек, 4 ед. техники. Пожар был ликвидирован 22 августа в 19.00 ч. Площадь пожара составила 700 га.





В сельском округе Талдысай, в районе пос. Енбек Мугалжарского района 22 августа в 00:38 произошло загорание сухой травы на площади 48 га. Ликвидировано в 11:00 силами ДЧС и добровольных противопожарных формирований.





В настоящее время продолжается тушение степных загораний, возникших вчера на территории Шалкарского и Кобдинского районов.





По статистике, загорания и природные пожары возникают в выходные дни, когда люди выезжают на отдых на природу. Для того, чтобы отдых на природе не превратился в кошмар, необходимо знать, что костры разводят на расстоянии не менее 10 м от деревьев и сухой травы. Также, покидая место отдыха, необходимо обязательно потушить костер. Если не найдется поблизости воды, тщательно засыпать его землей. Не следует отходить от костра до тех пор, пока угли в нем не затухнут.





Лес либо степь могут загореться и от бутылки или осколка стекла, брошенных на освещенной солнцем лесной поляне. Фокусируя лучи, они способны сработать, как зажигательные линзы. Поэтому банки и бутылки необходимо забирать с собой или на крайний случай закапывать в землю.





Фото: ДЧС Актюбинской области















