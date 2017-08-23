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Глава Пентагона прибыл в Киев, где запланированы переговоры с Порошенко

23 августа 2017, 21:21

Порошенко накануне выразил уверенность, что переговоры с главой Пентагона будут иметь большое значения для укрепления обороноспособности Украины.

Министр обороны США Джеймс Мэттис прибыл в Киев, где запланировано его участие в параде по случаю Дня независимости Украины, передает РИА Новости.

Ранее администрация президента Украины Петра Порошенко заявила, что основная рабочая программа главы Пентагона начнется 24 августа и будет приурочена ко Дню независимости Украины. В рамках поездки у Мэттиса запланированы переговоры с Порошенко и министром обороны Степаном Полтораком. Также он будет присутствовать на параде по случаю Дня независимости Украины.

Порошенко накануне выразил уверенность, что переговоры с главой Пентагона будут иметь большое значения для укрепления обороноспособности Украины.

Вместе с тем, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что целью визита главы Пентагона в Киев на День независимости Украины является демонстрация поддержки и инспектирование использования американских вложений в украинскую армию.

"Номинально это демонстрация поддержки и проверка тех инвестиций, которые США выделило на украинскую армию, — денег и материального имущества", — сказал политолог РИА Новости.

По мнению эксперта, ожидать достижения каких-то серьезных договоренностей между США и Украиной во время визита американского министра не стоит.

Фото: AP Photo

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