Глава Пентагона прибыл в Киев, где запланированы переговоры с Порошенко

Ранее администрация президента Украины Петра Порошенко заявила, что основная рабочая программа главы Пентагона начнется 24 августа и будет приурочена ко Дню независимости Украины. В рамках поездки у Мэттиса запланированы переговоры с Порошенко и министром обороны Степаном Полтораком. Также он будет присутствовать на параде по случаю Дня независимости Украины.





Порошенко накануне выразил уверенность, что переговоры с главой Пентагона будут иметь большое значения для укрепления обороноспособности Украины.





Вместе с тем, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что целью визита главы Пентагона в Киев на День независимости Украины является демонстрация поддержки и инспектирование использования американских вложений в украинскую армию.





"Номинально это демонстрация поддержки и проверка тех инвестиций, которые США выделило на украинскую армию, — денег и материального имущества", — сказал политолог РИА Новости.





По мнению эксперта, ожидать достижения каких-то серьезных договоренностей между США и Украиной во время визита американского министра не стоит.



