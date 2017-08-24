Землетрясение произошло ночью в 437 км на юг от Алматы
24 августа 2017, 06:08
Эпицентр находился на территории Китая.
Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 24 августа в 00 час 00 мин 41 сек Алматинского времени зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz
Эпицентр землетрясения расположен в 437 км на юг от Алматы на территории Китая.
Энергетический класс землетрясения 9.9.
Магнитуда MPV 4.1.
Координаты эпицентра 39.51° с.ш. 75.11° в.д.
Глубина 5 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет
Фото: avdet.org
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