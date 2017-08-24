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В Алматы сгорела донерная

24 августа 2017, 09:17

Предварительная причина возгорания - короткое замыкание.

Донерная, расположенная на пересечении улиц Северное кольцо и Победы, загорелась ночью 24 августа.

Площадь возгорания составила 200 квадратных метров, здание почти полностью сгорело.



По предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание.



О жертвах и пострадавших не сообщается. Департамент по ЧС выяснит подробности случившегося.

Источник: Sputnik Казахстан
Фото © SPUTNIK

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