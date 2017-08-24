В Алматы сгорела донерная
24 августа 2017, 09:17
Предварительная причина возгорания - короткое замыкание.
Донерная, расположенная на пересечении улиц Северное кольцо и Победы, загорелась ночью 24 августа.
Площадь возгорания составила 200 квадратных метров, здание почти полностью сгорело.
По предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание.
О жертвах и пострадавших не сообщается. Департамент по ЧС выяснит подробности случившегося.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото © SPUTNIK
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