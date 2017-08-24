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На трассе в ЮКО в результате ДТП погибли 5 человек

24 августа 2017, 10:36

Среди погибших двое несовершеннолетних.

На трассе в ЮКО в результате ДТП погибли 5 человек. О дорожно-транспортном происшествии 24 августа сообщил в социальных сетях прокурор Туркестана Руслан Абдраимов, передает Казинформ.

«Сегодня опять пришла печальная новость, на трассе «Шаян-Шымкент» в результате ДТП погибли 5 человек, из них двое несовершеннолетних», — написал он в соцсетях.

Также прокурор призвал водителей быть внимательными и бдительными на дорогах.

Напомним, прокурор города и ранее сообщал о крупных авариях в своих соцсетях, обращаясь к автолюбителям с просьбой соблюдать правила дорожного движения.

Так, 16 августа он привел печальную статистику: в Туркестане за два дня произошло три ДТП, в результате которых погибли два человека, еще 4 госпитализированы с различными травмами.

Фото: dknews.kz.

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