На Хромтауской трассе задержали наркоторговцев с товаром на 3,5 млн тенге
24 августа 2017, 11:51
C начала года зафиксировано 146 наркопреступлений, 42 из которых связаны со сбытом марихуаны.
Задержаны наркокурьеры, которые пытались провести в регион девять килограмм марихуаны. Опасный груз обнаружили в автомашине, которую остановили на международной трассе недалеко от Хромтау, сообщает 24.kz.
Подозреваемые перевозили наркотики из южного региона, чтобы продать в Актобе.
Однако действия полицейских нарушили их планы, таким образом перекрыв поставку на черный рынок свыше 10 тысяч разовых доз средства. Подозреваемые водворены в ИВС. Возбуждено уголовное дело по статье «Сбыт и перевозка наркотиков в особо крупном размере». По информации сотрудников по борьбе с наркобизнесом, с начала года зафиксировано 146 наркопреступлений, 42 из которых связаны со сбытом марихуаны.
- Благодаря сотрудникам управления по борьбе с наркобизнесом пресечен крупный канал поставки в область. Сумма изъятой партии оценивается в 3,5 миллиона тенге. А с начала года изъято свыше 100 кг наркотических средств марихуаны и 300 грамм героина, - сообщил начальник отдела УБН ДВД Актюбинской области Асхат Аскаров.
Фото: 24.kz.
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