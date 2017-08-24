В Костанае мужчина пытался обманом увести девочку, предложив деньги и поход в аквапарк

Жительница Костаная Екатерина Мун рассказала, что в их районе мужчина хотел обманом увести девочку. Информацию подтвердили в пресс-службе ДВД Костанайской области, передает " передает " Алау ".





Екатерина поделилась, что пришла с работы, а ей о происшествии рассказала 10-летняя дочь.





"Дочка вся на эмоциях говорила, мол, сегодня такое было! Сегодня дяденька предложил девочке 100 000 и пойти с ним в аквапарк. Она убежала. Потом приехало много полицейских", — рассказала Екатерина Мун.





Это случилось в районе ГАИ, во дворах домов 89, 90 по улице Джамбула. Информацию подтвердили в пресс-службе ДВД Костанайской области. Был назван примерный возраст мужчины - 40 лет. Полицейские выехали на место. Район был обследован. Найти мужчину не удалось, поскольку никаких примет больше назвать не смогли.



