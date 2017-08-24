В Костанае мужчина пытался обманом увести девочку, предложив деньги и поход в аквапарк
24 августа 2017, 12:03
Найти мужчину не удалось.
Жительница Костаная Екатерина Мун рассказала, что в их районе мужчина хотел обманом увести девочку. Информацию подтвердили в пресс-службе ДВД Костанайской области, передает "Алау".
Екатерина поделилась, что пришла с работы, а ей о происшествии рассказала 10-летняя дочь.
"Дочка вся на эмоциях говорила, мол, сегодня такое было! Сегодня дяденька предложил девочке 100 000 и пойти с ним в аквапарк. Она убежала. Потом приехало много полицейских", — рассказала Екатерина Мун.
Это случилось в районе ГАИ, во дворах домов 89, 90 по улице Джамбула. Информацию подтвердили в пресс-службе ДВД Костанайской области. Был назван примерный возраст мужчины - 40 лет. Полицейские выехали на место. Район был обследован. Найти мужчину не удалось, поскольку никаких примет больше назвать не смогли.
Фото: azh.kz.
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