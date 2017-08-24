В Уральске столкнулись два пассажирских автобуса, пострадали 45 человек

Утром 24 августа в на улице Жангир хана столкнулись пассажирский автобус №7 и №5. С места происшествия скорая помощь забрала 20 человек,

По словам водителя Renault Duster Игоря Мезенцева, он ехал по ул. Жангир хана в сторону ул. Пугачева.





- С правой стороны меня стал обгонять пассажирский автобус №7, я стал уворачиваться от удара, но автобус "ширкнул" мою машину и на скорости въехал в зад идущему впереди автобусу маршрута №5. В свою очередь "пятерка" врезалась в Lada Largus, - рассказал Игорь. - Пострадавших было много.





По словам работницы ТОО "Орал таза сервис", после ДТП у людей началась паника. Они стали кричать и выпрыгивали даже из окон автобуса.





Заместитель руководителя управления здравоохранения Гульнара Абдрахманова сообщила, что вызов в скорую помощь поступил в 8.47.





- На место выехали 7 бригад скорой помощи. Было госпитализировано 20 пострадавших, среди них 5 детей и беременная женщина. 4 человека находятся в состоянии средней тяжести, остальные проходят обследование в травмпункте. В реанимацию никто не поступал, - сообщила Гульнара Абдрахманова.





Позже стало известно, что количество пострадавших увеличилось до 45.





- 15 человек проходят обследование в Областной клинической больнице и 30 в городской многопрофильной больнице, - сообщила Абдрахманова. - Пока госпитализировали только беременную женщину с ушибом грудной клетки. Остальные проходят осмотр.

Кроме того, в Областной детской больнице находятся 4 детей. У 17-летнего подростка диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, у 16-летнего - ушиб почки. 10-летний и годовалый ребенок проходят обследование.





Начальник отдела МПС ДВД ЗКО Манарбек Нажиев рассказал, что водитель автобуса №7, двигаясь по данной улице и не соблюдая боковой интервал, допустил столкновение с автомобилем Renault Duster.





- Затем из-за несоблюдения дистанции допустил столкновение с впереди идущим автобусом. От чего автобус ударился во впереди едущий автомобиль, - пояснил Манарбек Нажиев. - Начато расследование.









Кристина Кобина.



