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Погибшего в Караганде солдата-срочника привезут в Шымкент

24 августа 2017, 13:10

Cледственные мероприятия не прекращаются — на месте трагедии работает группа военно-следственного управления.

Погибшего в Караганде солдата-срочника сегодня привезут в Шымкент. Тимуру Перметову было всего 22 года. Через три месяца его ждала демобилизация, сообщает "Отырар".

Трагедия произошла в карагандинской воинской части ранним утром 23 августа. По официальным сообщениям пресс-службы Нацгвардии, в части проходила проверка боевой готовности военной спецтехники. Тимур служил водителем мощного УРАЛа с прицепом.

Рядовой Переметов провел маневры спецтехники, после чего отцепил прицеп от грузовика. По версии командиров, прицеп стоял под наклоном и неожиданно сорвался с места. Парень оказался зажат между УРАЛом и прицепом.

"Принятыми мерами рядовому Перметову была оказана первая медицинская помощь, он был доставлен в первую городскую больницу. Около 8:30 23 августа 2017 года рядовой Тимур Перметов, не приходя в сознание, скончался в больнице. В настоящее время назначено служебное расследование. Оказывается необходимая помощь родным и близким солдата", — говорится в сообщении пресс-службы Национальной гвардии РК.

Сослуживцы Тимура уверены, что произошел несчастный случай. Но следственные мероприятия не прекращаются — на месте трагедии работает группа военно-следственного управления.

Фото: asker.kz.

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