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В центре Киева застрелили иностранца

24 августа 2017, 14:47

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, в Киеве введен план "перехват".

Иностранца застрелили в центре Киева, злоумышленники скрылись на автомобиле, введен план "перехват", сообщает РИА Новости.

"В 23.30 полицейские получили сообщение о стрельбе на улице Шота Руставели. Когда на место прибыли патрули и следственно-оперативная группа, обнаружили мертвого мужчину с огнестрельными ранениями. Личность погибшего установлена — это гражданин другого государства, 1988 года рождения", — говорится в сообщении полиции в Facebook.

Гражданство погибшего не указывается.

Возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, в Киеве введен план "перехват".

Фото: © РИА Новости

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