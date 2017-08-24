В центре Киева застрелили иностранца
24 августа 2017, 14:47
Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, в Киеве введен план "перехват".
Иностранца застрелили в центре Киева, злоумышленники скрылись на автомобиле, введен план "перехват", сообщает РИА Новости.
"В 23.30 полицейские получили сообщение о стрельбе на улице Шота Руставели. Когда на место прибыли патрули и следственно-оперативная группа, обнаружили мертвого мужчину с огнестрельными ранениями. Личность погибшего установлена — это гражданин другого государства, 1988 года рождения", — говорится в сообщении полиции в Facebook.
Гражданство погибшего не указывается.
Возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, в Киеве введен план "перехват".
Фото: © РИА Новости
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