Спасти удалось только 19 человек

В Бразилии затонуло судно с 70 пассажирами , сообщают , сообщают Vesti.ru





Инцидент произошел на севере страны - в бразильском штате Пара, на реке Шингу.





По меньшей мере, десять человек погибли. Спасти удалось только 19 человек.





Еще несколько десятков человек числятся пропавшими без вести.





Причина кораблекрушения пока неизвестна, передает "Интерфакс".



