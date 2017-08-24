В нацпавильоне Казахстана «Нұр Әлем» зарегистрирован миллионный посетитель

Ежедневно павильон он принимает от 10 до 28 тысяч посетителей.

24 августа в национальном павильоне Казахстана «Нұр Әлем» зарегистрирован миллионный посетитель, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу выставки ЭКСПО-2017.





С момента открытия Выставки по настоящее время, сфера «Нұр Әлем» лидирует в топе посещаемых объектов ЭКСПО-2017.





За все время работы Выставки главную достопримечательность ЭКСПО-2017 посетили порядка 50-ти президентов и глав правительств.





Национальный павильон Казахстана, сфера «Нұр Әлем» является архитектурным символом Выставки ЭКСПО-2017. Это самое большое сферическое здание в мире, его диаметр 80 метров, высота 100 метров. Уникальность конструкции заключается в том, что это первое в мире здание в форме полной сферы. В конструкции фасада предполагается интеграция фотовольтаических элементов, позволяющих преобразовывать солнечную энергию в электрическую. Также в верхней части сферы предусмотрены 2 ветрогенератора, частично обеспечивающих здание энергией.





Согласно концепции поствыставочного использования, по окончанию «Астана «ЭКСПО-2017» «Нұр Әлем» станет «Музеем будущего» и продолжит функционировать как туристический объект.



