В 2018 году в Астане снесут 150 ветхих домов

В январе 2018 года начинается реализация второго этапа пилотного проекта «Снос аварийного жилья» в Астане.

Планируется, что в следующем году в столице будет снесено 150 многоквартирных ветхих домов и будет обеспечен ввод еще 8500 квартир общей площадью около 600 тыс. кв. метров, передает медиацентр столичного акимата.





Собственникам аварийного жилья взамен старой жилплощади будет предоставлено столько же квадратных метров, сколько было в сносимом жилье.





«Под снос попадают дома с высоким процентом износа основных строительных конструкций и инженерных систем, год постройки которых варьируется с 1940 по 1970 года. По условиям пилотного проекта жителям домов предоставляется жилье равное с площадью аварийного жилья», – сообщил корреспонденту медиацентра заместитель руководителя городского управления жилья Асхат Елеужанов.





В рамках первого этапа реализации пилотного проекта «Снос аварийного жилья» до конца этого года в Астане в общей сложности запланирован снос 228 аварийных домостроений. Из них большая часть находится на правобережье: в районе «Сарыарка» – 124 дома, «Алматы» – 82 и «Есиль» – 22.





Новые квартиры получат более 3500 столичных семей.





При этом на сегодняшний день уже переселены жители 117 аварийных домов в количестве более 1570 семей.





Жители оставшихся 111 аварийных домов будут переселены в течение 2017 года: до конца года им будут выданы 1850 квартир.





Пилотный проект по сносу аварийного и ветхого жилья впервые реализуется в столице среди стран СНГ.



