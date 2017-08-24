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Появились подробности пожара в Шымкенте

24 августа 2017, 17:12

Возгорание на рынке в районе старого города тушили более сотни пожарных

ЧП произошло днем в складских помещениях. В связи с угрозой распространения огня на саму торговую площадь, на место происшествия выехали около двух десятков пожарных расчетов, сообщает TVK.

На место происшествия были стянуты основные противопожарные силы города. Все дороги к рынку перекрыли. Подоспевшие огнеборцы сразу же ринулись в бой со стихией, за их действиями наблюдали обеспокоенные за свое имущество торговцы.

Возгорание произошло в одном из складских контейнеров. Не смотря на то, что огонь потушили максимально быстро, спасти стройматериалы, которые находились внутри, не удалось. Благо, люди в результате происшествия не пострадали.

"Сообщение о пожаре поступило в 13:57, а в 14:24 ЧП было ликвидировано. В тушении огня было задействовано 15 единиц техники и 118 человек личного состава. Жертв и травмированных не зарегистрировано. Площадь пожара составила 15 квадратных метров", - сообщила главный специалист ДЧС ЮКО Зарипа Турысбекова.

Причины пожара неизвестны, выяснениями обстоятельств занимаются дознаватели департамента по чрезвычайным ситуациям.


Фото: tvk-uko.kz.

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