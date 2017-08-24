В Алматинской области в ущелье «Узынкаргалы» ликвидировали крупный степной пожар

23 августа 2017 года в 14:42 часов на пульт связи ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что на территории Каргалинского сельского округа, Жамбылского района Алматинской области в ущелье «Узынкаргалы», произошло загорание сухой травы площадью 85 гектар , передает ДЧС Алматинской области.









В ликвидации возгорания задействованы (на 24 августа): добровольные противопожарные формирования Каргалинского сельского округа 20 человек и 3 ед. техники, Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Алматинской области 8 человек и 1 ед. техники, войсковая часть 28237 Национальной гвардии МВД РК 53 человека личного состава и 4 ед. техники.









С начала года на территории Алматинской области зарегистрировано 9 степных пожаров, на все степные пожары привлекаются добровольные противопожарные формирования, созданные при акиматах населенных пунктов области, на территории области имеются 361 (ДПФ) добровольных противопожарных формирований.





В связи с устойчивой жаркой погодой и продолжительностью пожароопасного периода сотрудники ДЧС Алматинской области убедительно просят граждан, отдыхая на природе соблюдать несложные правила пожарной безопасности, при этом в степи и лесу запрещено бросать горящие спички, окурки, использовать пыжи из легковоспламенящихся или тлеющих материалов, оставлять промасленный или пропитанный горючими веществами материал, заправлять топливом баки, курить возле машины, разводить костры, выжигать траву, оставлять бутылки, битое стекло, которое могут стать зажигательными линзами.





Фото: пресс-службы областного ДСЧ







