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В России выпал первый снег

24 августа 2017, 20:28

Снег выпал в российском Норильске. Пользователи соцсетей активно делятся фото и видео летнего снегопада.

Граждане России активно поздравляют жителей Норильска "с новым годом". Некоторым особенно недовольным предлагают переехать южнее – в Ялту, например, или Сочи. Там теплее, сообщает Газета.ru.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, ночью в Норильске было около +2°C, днем — +6°C.
Самые внимательные поправляют, что по факту первый снег здесь выпал еще в июле, но тогда он быстро сошел.



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