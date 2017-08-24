В России выпал первый снег
24 августа 2017, 20:28
Снег выпал в российском Норильске. Пользователи соцсетей активно делятся фото и видео летнего снегопада.
Граждане России активно поздравляют жителей Норильска "с новым годом". Некоторым особенно недовольным предлагают переехать южнее – в Ялту, например, или Сочи. Там теплее, сообщает Газета.ru.
Согласно прогнозу Гидрометцентра, ночью в Норильске было около +2°C, днем — +6°C.
Самые внимательные поправляют, что по факту первый снег здесь выпал еще в июле, но тогда он быстро сошел.
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