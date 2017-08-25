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Раскрыта тайна вавилонских математиков

25 августа 2017, 07:23

Ученым удалось доказать, что табличка изначально содержала шесть столбцов, а не пять, как в настоящее время (левый край пластины сломан).

Австралийские математики раскрыли предназначение Plimpton 322 — одной из самых популярных и хорошо сохранившихся математических вавилонских глиняных табличек. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Historia Mathematica, кратко о нем сообщает Университет Нового Южного Уэльса (Австралия), пишет Лента.ру.

Специалисты установили, что Plimpton 322 является старейшей табличкой, содержащей список пифагоровых чисел (решений одноименной теоремы), и предназначена для расчета строительных конструкций, в частности, дворцов, храмов и каналов, а не обучения элементарной математике детей.

Ученым удалось доказать, что табличка изначально содержала шесть столбцов, а не пять, как в настоящее время (левый край пластины сломан).

Возраст таблички оценивается в 3,7 тысячи лет, она более чем на тысячу лет старше трудов Гиппарха, считающегося величайшим астрономом античности и одним из основателей тригонометрии. Вавилоняне использовали шестидесятеричную систему счисления, изобретенную шумерами, табличка, по мнению математиков, позволяла быстро и с высокой точностью рассчитывать пифагоровы числа.

Фото: Historia Mathematica

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