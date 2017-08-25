Мать Дианы Шурыгиной просит ФСИН не выпускать насильника ее дочери по УДО

На днях она записала видеообращение к главе ФСИН Геннадию Корниенко с просьбой не отпускать осуждённого за это преступление жителя Ульяновска Сергея Семёнова из колонии по УДО. Эксперты говорят, что Диана Шурыгина и без этого может повлиять на судьбу своего обидчика: если Семёнов попросит УДО, то суд должен будет спросить мнение потерпевшей стороны.

При этом, говорит мать Дианы Шурыгиной, её семья продолжает получать угрозы физической расправы. По её мнению, травлю организовали именно сторонники Семёнова.





"Так, 8 февраля на меня напали возле дома, ударили по лицу, порвали куртку. В данный момент я была вынуждена забрать обеих дочерей из учебных учреждений, опасаясь за их жизнь", — жалуется мать Дианы.





Кроме того, по мнению Натальи Шурыгиной, действия сторонников Семёнова можно расценить как "продуманную пиар-компанию против исполнительной и судебной власти в России".





Шурыгина считает, что Семёнов не раскаялся в преступлении.





"О каком УДО в принципе может идти речь? Преступник не чувствует своей вины. Мало того, он чувствует поддержку и свою правоту, — считает Наталья Шурыгина. — Если УДО пройдёт, то это вызовет волну сексуального насилия на почве осознания безнаказанности. Завершая свою речь, убедительно прошу вас приказать вашим подчинённым разобраться в происходящем и не превращать наказание Семёнова в фарс или цирк, — говорит мать Шурыгиной".





Согласно российским законам, претендовать на УДО могут осуждённые, которые отсидели одну треть от срока, назначенного за преступления небольшой и средней тяжести, и не менее половины срока за тяжкое преступление. Изнасилование относится к последнему.





Заключённый, который претендует на УДО, должен подать соответствующее заявление в администрацию колонии. Руководство колонии, оперативная часть, штатный психолог, должны будут дать свои отзывы о заключённом: о дисциплине, о нарушениях режима, мнение о том, встал ли он на путь исправления. Далее пакет документов поступает в местный суд, который и будет принимать решение об УДО. Суд должен будет запросить мнение потерпевшей стороны, которая может прислать свой ответ в письменной форме или участвовать в заседании лично. В данном случае суд должен запросить мнение лично Дианы Шурыгиной, потому что теперь она уже стала совершеннолетней и может сама представлять свои интересы.





"Для суда важно мнение потерпевшей стороны, но он не может выносить решение, основываясь только на нём. Суд должен рассмотреть в совокупности все характеристики заключённого. Практика показывает, что для суда имеет значение мнение психолога, который даёт заключение, встал претендент на УДО на путь исправления или нет", — рассказал Лайфу адвокат Юрий Гервис.





"В последнее время суды стали учитывать мнение потерпевших при рассмотрении ходатайств об УДО, но здесь есть загвоздка. Зачастую осуждённые отбывают наказание за пределами того региона, где они совершили преступление. И обычно суды рассматривают такие ходатайства по месту отбывания наказания заключённого, — говорит адвокат Московской коллегии адвокатов Георгий Тер-Акопов. — Соответственно, чтобы "быть услышанным", потерпевший должен либо туда поехать, либо высказаться в письменной форме. Но вряд ли кто-то из потерпевших за свой счёт поедет на суд, а письма по разным причинам могут не дойти".