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Казахстан и Узбекистан намерены обмениваться информацией в правоохранительной сфере

25 августа 2017, 11:56

Стороны договорились о дальнейших практических шагах по реализации принятых совместных решений.

В Астане состоялись плановые консультации между аппаратами Советов Безопасности Казахстана и Узбекистана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В мероприятии приняли участие помощник Президента - секретарь Совета Безопасности Республики Казахстан Владимир Жумаканов и секретарь Совета Безопасности при Президенте Республики Узбекистан Виктор Махмудов, а также руководители и ответственные сотрудники ряда государственных органов двух стран.

В ходе встречи рассмотрены вопросы укрепления партнерства Казахстана и Узбекистана в области налаживания военно-технического сотрудничества, в сфере охраны государственной границы, а также использования трансграничных водных ресурсов. Владимир Жумаканов акцентировал внимание на важности обмена опытом в области государственного регулирования религиозной сферой.

Также было предложено на постоянной основе обмениваться информацией в правоохранительной сфере, а также проводить рабочие встречи специалистов двух стран.

С учетом обсуждения, стороны договорились о дальнейших практических шагах по реализации принятых совместных решений. Планируется такие встречи проводить регулярно.

Серик Сабеков
Фото с сайта iter.kz

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