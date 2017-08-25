Из Ирака готовятся эвакуировать 14 граждан Казахстана - МИД РК
25 августа 2017, 13:02
Среди них один мужчина, три женщины и десять детей.
В Ираке готовится процедура по эвакуации 14 граждан Казахстана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на руководителя пресс-службы МИД РК Ануара Жайнакова.
"Мы получили информацию о выводе из зоны боевых действий в Ираке 14 граждан Казахстана. Среди них один мужчина, три женщины и десять детей", - сообщил на свое й странице в Facebook Жайнаков.
В настоящее время они находятся в Ираке, готовится их эвакуация. Этим делом уже занимаются дипломаты в Посольстве Казахстана в Иордании.
Более подробная информация будет представлена позднее, - добавил Жайнаков.
Ранее Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в рамках гуманитарной операции из иракского Таль-Афара были эвакуированы шесть россиян и шесть граждан Казахстана. В иракском Курдистане проходит гуманитарная операции по спасению граждан России и стран СНГ.
Фото с сайта lenta.ru
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