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Из Ирака готовятся эвакуировать 14 граждан Казахстана - МИД РК

25 августа 2017, 13:02

Среди них один мужчина, три женщины и десять детей.

В Ираке готовится процедура по эвакуации 14 граждан Казахстана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на руководителя пресс-службы МИД РК Ануара Жайнакова.

"Мы получили информацию о выводе из зоны боевых действий в Ираке 14 граждан Казахстана. Среди них один мужчина, три женщины и десять детей", - сообщил на свое й странице в Facebook Жайнаков.

В настоящее время они находятся в Ираке, готовится их эвакуация. Этим делом уже занимаются дипломаты в Посольстве Казахстана в Иордании.

Более подробная информация будет представлена позднее, - добавил Жайнаков.

Ранее Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в рамках гуманитарной операции из иракского Таль-Афара были эвакуированы шесть россиян и шесть граждан Казахстана. В иракском Курдистане проходит гуманитарная операции по спасению граждан России и стран СНГ.

Фото с сайта lenta.ru

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