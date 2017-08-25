«Астана» сыграет с «Вильярреалом» в группе Лиги Европы

На этой стадии участвуют 48 клубов, которые разбиты на 12 групп. Команды, занявшие первое и второе место в группах, в начале 2018 года сыграют в 1/16 финала, пишет Vesti.kz





По итогам жеребьевки "Астана", находившаяся в третьей корзине, попала в группу А, где встретится с испанским "Вильярреалом", израильским "Маккаби" из Тель-Авива и чешской "Славией" из Праги.





Групповой раунд стартует 14 сентября, остальные туры пройдут 28 сентября, 19 октября, 2 и 23 ноября, а завершится 7 декабря.



