«Астана» сыграет с «Вильярреалом» в группе Лиги Европы

25 августа 2017, 17:59

Групповой раунд стартует 14 сентября, остальные туры пройдут 28 сентября, 19 октября, 2 и 23 ноября, а завершится 7 декабря.

Стали известны результаты жеребьевки группового этапа Лиги Европы, которая прошла в Монако, передает Eurosport.ru.

На этой стадии участвуют 48 клубов, которые разбиты на 12 групп. Команды, занявшие первое и второе место в группах, в начале 2018 года сыграют в 1/16 финала, пишет Vesti.kz.

По итогам жеребьевки "Астана", находившаяся в третьей корзине, попала в группу А, где встретится с испанским "Вильярреалом", израильским "Маккаби" из Тель-Авива и чешской "Славией" из Праги.

Групповой раунд стартует 14 сентября, остальные туры пройдут 28 сентября, 19 октября, 2 и 23 ноября, а завершится 7 декабря.

Группа A

«Вильярреал»

«Маккаби»

«Астана»

«Славия»

Группа B

«Динамо» Киев

«Янг Бойз»

«Партизан»

«Скендербеу»

Группа C

«Брага»

«Лудогорец»

«Хоффенхайм»

«Истанбул»

Группа D

«Милан»

«Аустрия» Вена

«Риека»

АЕК

Группа E

«Лион»

«Эвертон»

«Аталанта»

«Аполлон»

Группа F

«Копенгаген»

«Локомотив»

«Шериф»

«Злин»

Группа G

«Виктория» Пльзень

«Стяуа»

«Хапоэль» Беэр-Шэва

«Лугано»

Группа H

«Арсенал»

БАТЭ Борисов

«Кёльн»

«Црвена Звезда»

Группа I

«Ред Булл Зальцбург»

«Марсель»

«Витория» Сетубал

«Коньяспор»

Группа J

«Атлетик» Бильбао

«Герта»

«Заря» Луганск

«Эстерсунд»

Группа K

«Лацио»

«Ницца»

«Зюльте-Варегем»

«Витесс»

Группа L

«Зенит»

«Реал Сосьедад»

«Русенборг»

«Вардар»

Фото пресс-службы "Астаны"

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