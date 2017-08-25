«Астана» сыграет с «Вильярреалом» в группе Лиги Европы
25 августа 2017, 17:59
Групповой раунд стартует 14 сентября, остальные туры пройдут 28 сентября, 19 октября, 2 и 23 ноября, а завершится 7 декабря.
Стали известны результаты жеребьевки группового этапа Лиги Европы, которая прошла в Монако, передает Eurosport.ru.
На этой стадии участвуют 48 клубов, которые разбиты на 12 групп. Команды, занявшие первое и второе место в группах, в начале 2018 года сыграют в 1/16 финала, пишет Vesti.kz.
По итогам жеребьевки "Астана", находившаяся в третьей корзине, попала в группу А, где встретится с испанским "Вильярреалом", израильским "Маккаби" из Тель-Авива и чешской "Славией" из Праги.
Групповой раунд стартует 14 сентября, остальные туры пройдут 28 сентября, 19 октября, 2 и 23 ноября, а завершится 7 декабря.
Группа A
«Вильярреал»
«Маккаби»
«Астана»
«Славия»
Группа B
«Динамо» Киев
«Янг Бойз»
«Партизан»
«Скендербеу»
Группа C
«Брага»
«Лудогорец»
«Хоффенхайм»
«Истанбул»
Группа D
«Милан»
«Аустрия» Вена
«Риека»
АЕК
Группа E
«Лион»
«Эвертон»
«Аталанта»
«Аполлон»
Группа F
«Копенгаген»
«Локомотив»
«Шериф»
«Злин»
Группа G
«Виктория» Пльзень
«Стяуа»
«Хапоэль» Беэр-Шэва
«Лугано»
Группа H
«Арсенал»
БАТЭ Борисов
«Кёльн»
«Црвена Звезда»
Группа I
«Ред Булл Зальцбург»
«Марсель»
«Витория» Сетубал
«Коньяспор»
Группа J
«Атлетик» Бильбао
«Герта»
«Заря» Луганск
«Эстерсунд»
Группа K
«Лацио»
«Ницца»
«Зюльте-Варегем»
«Витесс»
Группа L
«Зенит»
«Реал Сосьедад»
«Русенборг»
«Вардар»
Фото пресс-службы "Астаны"
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