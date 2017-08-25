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Казахстанцы смогут безвизово посещать ОАЭ примерно с конца осени

25 августа 2017, 19:49

Эмиратская сторона планирует завершить все необходимые для безвизового режима процедуры в октябре-ноябре 2017 года.

Казахстан и Арабские Эмираты обсудили порядок вступления в силу безвизового режима для граждан РК, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел РК.

Посол Казахстана в ОАЭ Кайрат Лама Шариф во время встречи с директором департамента консульской службы МИД ОАЭ Ясером аш-Шимали заявил, что казахстанская сторона завершила внутригосударственные процедуры для вступления в силу документа, предусматривающего освобождение от виз граждан двух государств, владельцев общегражданских паспортов, на срок до 30 дней.

В свою очередь, Ясер аш-Шимали сообщил, что эмиратская сторона завершает данные процедуры.

После утверждения постановления правительства ОАЭ в сентябре 2017 года все государственные органы эмиратов, а также международные аэропорты Абу-Даби, Дубая и других эмиратов будут проинформированы об этом и внесут корректировки и изменения в свои внутренние правила.

По мнению директора ДКС МИД ОАЭ, ориентировочный срок вступления в силу безвизового режима для граждан Казахстана — октябрь-ноябрь 2017 года.

Фото: Центр информации «ic24.kz

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