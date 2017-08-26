"Барселона" за €105 млн купила нового напарника Месси
26 августа 2017, 02:00
Сине-гранатовые на своём официальном сайте объявили о трансфере 20-летнего французского форварда — Усмана Дембеле.
Сообщается, что "Барса" и дортмундская "Боруссия", цвета которой Дембеле защищал в прошлом сезоне, наконец достигли соглашения о переходе игрока в Ла Лигу, передает Life.ru.
Контракт Дембеле с сине-гранатовыми рассчитан на пять лет. Сумма трансфера без учёта бонусных выплат — €105 миллионов. Отступные за француза тоже немаленькие — €400 миллионов.
Дембеле прилетит в Барселону в воскресенье, а в понедельник утром пройдёт медосмотр и подпишет договор. Уже известно, что в "Барсе" Дембеле будет играть под 11-м номером. Интересно, что именно эти цифры были на спине Неймара, покинувшего каталонцев около месяца назад.
???? Benvingut @Dembouz!— FC Barcelona (@FCBarcelona) 25 августа 2017 г.
???? ¡Bienvenido Dembélé!
???? Welcome Dembélé!
???? Bienvenue Dembélé!
???????? #BeBarçapic.twitter.com/gTl0YXCEd6
Напомним, в предыдущем сезоне за "Боруссию" из Дортмунда Усман Дембеле провёл 50 матчей, забил 10 голов и сделал 5 результативных передач.
Фото: Gooool.org
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