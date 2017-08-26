"Барселона" за €105 млн купила нового напарника Месси

Контракт Дембеле с сине-гранатовыми рассчитан на пять лет. Сумма трансфера без учёта бонусных выплат — €105 миллионов. Отступные за француза тоже немаленькие — €400 миллионов.





Дембеле прилетит в Барселону в воскресенье, а в понедельник утром пройдёт медосмотр и подпишет договор. Уже известно, что в "Барсе" Дембеле будет играть под 11-м номером. Интересно, что именно эти цифры были на спине Неймара, покинувшего каталонцев около месяца назад.









Напомним, в предыдущем сезоне за "Боруссию" из Дортмунда Усман Дембеле провёл 50 матчей, забил 10 голов и сделал 5 результативных передач.