В Алматы произошло серьезное ДТП по проспекту Достык, предварительно 10 пострадавших

Точное количество жертв будет известно чуть позже. На месте работают 3 реанимобиля.

В Алматы по пр.Достык на пересечении с ул.Ча й кино й выше санатория "Казахстан" произошла страшная авария: автобус столкнулся с Mercedes практически лоб в лоб , передает , передает Zakon.kz





Как сообщили в ДВД, автобус 12 маршрута следовал в южном направлении по проспекту Достык, на встречную полосу автобусу неожиданно выехал автомобиль марки Mercedes, который направлялся в противоположную сторону. За рулем Mercedes была девушка, она не справилась с управлением иномарки на затяжном повороте и она же пострадала в результате ДТП.





В СМИ сообщают, что по предварительным данным, пострадавших около 10 человек, из них двое детей.





На месте работают сотрудники полиции и скорой медицинской помощи.









Фото: © Sputnik / Данияр Дауталиев





ВНИМАНИЕ. НЕНОРМАТИВНАЯ ЛЕКСИКА













Видео очевидцев, опубликованное на kris_p_almaty







