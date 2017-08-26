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В Алматы произошло серьезное ДТП по проспекту Достык, предварительно 10 пострадавших

26 августа 2017, 14:40

Точное количество жертв будет известно чуть позже. На месте работают 3 реанимобиля.

В Алматы по пр.Достык на пересечении с ул.Чайкиной выше санатория "Казахстан" произошла страшная авария: автобус столкнулся с Mercedes практически лоб в лоб, передает Zakon.kz

Как сообщили в ДВД, автобус 12 маршрута следовал в южном направлении по проспекту Достык, на встречную полосу автобусу неожиданно выехал автомобиль марки Mercedes, который направлялся в противоположную сторону. За рулем Mercedes была девушка, она не справилась с управлением иномарки на затяжном повороте и она же пострадала в результате ДТП.

В СМИ сообщают, что по предварительным данным, пострадавших около 10 человек, из них двое детей.

На месте работают сотрудники полиции и скорой медицинской помощи.




Фото: © Sputnik / Данияр Дауталиев

ВНИМАНИЕ. НЕНОРМАТИВНАЯ ЛЕКСИКА



Видео очевидцев, опубликованное на kris_p_almaty



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