Из Анталии не смог вылететь самолет "Эйр Астаны" со 138 пассажирами на борту
27 августа 2017, 07:01
Вылет ожидается 27 августа в 13:00 по местному времени.
По информации авиаперевозчика, 138 пассажиров размещаются в гостинице Sera Hotel.
По предварительным данным, вылет ожидается 27 августа в 13:00 по местному времени.
Фото: Facebook
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