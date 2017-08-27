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Из Анталии не смог вылететь самолет "Эйр Астаны" со 138 пассажирами на борту

27 августа 2017, 07:01

Вылет ожидается 27 августа в 13:00 по местному времени.

В аэропорту г.Анталия задержался рейс авиакомпании "Эйр Астана", следовавший в Астану. По информации Комитета гражданской авиации, размещенной на официальной странице в Facebook рейс задерживается из-за технической неисправности самолета Боинг 757, передает Zakon.kz

По информации авиаперевозчика, 138 пассажиров размещаются в гостинице Sera Hotel.

По предварительным данным, вылет ожидается 27 августа в 13:00 по местному времени.

Фото: Facebook



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