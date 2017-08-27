Верховный муфтий Ержан кажы Малгажыулы поздравил казахстанцев с наступающим Курбан айтом

Председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Ержан кажы Малгажыулы поздравил казахстанцев с Курбан айтом, сообщает Zakon.kz





С именем Аллаха, Милосердного и Милостивого!





Уважаемые братья!





Благодарим и восхваляем Всевышнего Аллаха за то, что нам посчастливилось вновь встретить этот благословенный праздник!





Поздравляю Вас с одним из великих праздников мусульманской уммы – Курбан айтом! Желаю Вашим семьям благополучия, здравия и процветания!





На протяжении многих столетий Ислам является духовной опорой нашего народа. И этот светлый праздник стал неотъемлемой частью богатого духовного наследия нашего народа, поэтому отмечается с особым подготовлением.





Пусть будет благословенным Курбан айт, который олицетворяет идеи добра, любви, преданности своей вере и призывает всех нас к сплоченности и единству!





Айт – это великий праздник единства, он объединяет всех родственников, друзей и близких, призывает людей к проявлению благодарности и терпения. В эти дни мусульмане не только благодаря принесенным жертвоприношениям, но и благодаря своим благим деяниям и поступкам могут приблизиться к довольству Всевышнего. Ведь слово «курбан» на арабском языке означает «приближение», «приближенность».





В Священном Коране сказано: «Ни мясо, ни кровь их не доходят до Аллаха. До Него доходит лишь ваша богобоязненность» (Сура Хадж, 37-аят).





В день Курбан айта ранее пробуждение для участия в Айт намазе является сунной нашего Пророка (да благословит его Аллах и приветствует).





Мусульмане, которые совершают хадж в эти дни Айта, также молятся Всевышнему, приносят свои жертвоприношения. Пусть будут приняты Всевышним молитвы наших соотечественников, которые на священной земле Мекки молятся о благополучии нашего народа, об единстве и согласии в нашей стране!





Людям с ограниченными материальными возможностями необязательно приносить жертвоприношение. Мясо жертвенного животного раздается родственникам, соседям, малоимущим семьям, сиротам и нуждающимся.





В этой связи, в честь этого величайшего праздника призываю наших братьев и граждан нашей страны оказать благотворительную помощь нуждающимся, сиротам и вдовам, особенно одиноким пожилым людям.





Пусть Всевышний Аллах примет наши молитвы и деяния, а также наши жертвоприношения, совершенные ради Его довольства!







