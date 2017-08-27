Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Верховный муфтий Ержан кажы Малгажыулы поздравил казахстанцев с наступающим Курбан айтом

27 августа 2017, 16:20

1 сентября – первый день Курбан айта.

Председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Ержан кажы Малгажыулы поздравил казахстанцев с Курбан айтом, сообщает Zakon.kz.

С именем Аллаха, Милосердного и Милостивого!

Уважаемые братья!

Благодарим и восхваляем Всевышнего Аллаха за то, что нам посчастливилось вновь встретить этот благословенный праздник!

Поздравляю Вас с одним из великих праздников мусульманской уммы – Курбан айтом! Желаю Вашим семьям благополучия, здравия и процветания!

На протяжении многих столетий Ислам является духовной опорой нашего народа. И этот светлый праздник стал неотъемлемой частью богатого духовного наследия нашего народа, поэтому отмечается с особым подготовлением.

Пусть будет благословенным Курбан айт, который олицетворяет идеи добра, любви, преданности своей вере и призывает всех нас к сплоченности и единству!

Айт – это великий праздник единства, он объединяет всех родственников, друзей и близких, призывает людей к проявлению благодарности и терпения. В эти дни мусульмане не только благодаря принесенным жертвоприношениям, но и благодаря своим благим деяниям и поступкам могут приблизиться к довольству Всевышнего. Ведь слово «курбан» на арабском языке означает «приближение», «приближенность».

В Священном Коране сказано: «Ни мясо, ни кровь их не доходят до Аллаха. До Него доходит лишь ваша богобоязненность» (Сура Хадж, 37-аят).

В день Курбан айта ранее пробуждение для участия в Айт намазе является сунной нашего Пророка (да благословит его Аллах и приветствует).

Мусульмане, которые совершают хадж в эти дни Айта, также молятся Всевышнему, приносят свои жертвоприношения. Пусть будут приняты Всевышним молитвы наших соотечественников, которые на священной земле Мекки молятся о благополучии нашего народа, об единстве и согласии в нашей стране!

Людям с ограниченными материальными возможностями необязательно приносить жертвоприношение. Мясо жертвенного животного раздается родственникам, соседям, малоимущим семьям, сиротам и нуждающимся.

В этой связи, в честь этого величайшего праздника призываю наших братьев и граждан нашей страны оказать благотворительную помощь нуждающимся, сиротам и вдовам, особенно одиноким пожилым людям.

Пусть Всевышний Аллах примет наши молитвы и деяния, а также наши жертвоприношения, совершенные ради Его довольства!



MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...