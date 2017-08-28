Шайба попала в голову девочки на матче «Южный Урал» - «Сарыарка»

Во время хоккейного матча «Южный Урал» — «Сарыарка» при игровом моменте шайба отлетела в седьмой сектор и попала в голову девочке,





Как пояснили в пресс-службе «Южного Урала» (Орск), у ребенка пошла кровь, девочку унесли с трибун. На месте ей оказали помощь врач карагандинской «Сарыарки» и медики дежурившей у дворца спорта «Юбилейный» скорой. Серьезных травм ребенок не получил.







