Шайба попала в голову девочки на матче «Южный Урал» - «Сарыарка»

28 августа 2017, 09:52

Серьезных травм ребенок не получил.

Во время хоккейного матча «Южный Урал» — «Сарыарка» при игровом моменте шайба отлетела в седьмой сектор и попала в голову девочке, сообщает NV.

Как пояснили в пресс-службе «Южного Урала» (Орск), у ребенка пошла кровь, девочку унесли с трибун. На месте ей оказали помощь врач карагандинской «Сарыарки» и медики дежурившей у дворца спорта «Юбилейный» скорой. Серьезных травм ребенок не получил.


Фото: Казинформ

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