Шайба попала в голову девочки на матче «Южный Урал» - «Сарыарка»
28 августа 2017, 09:52
Серьезных травм ребенок не получил.
Во время хоккейного матча «Южный Урал» — «Сарыарка» при игровом моменте шайба отлетела в седьмой сектор и попала в голову девочке, сообщает NV.
Как пояснили в пресс-службе «Южного Урала» (Орск), у ребенка пошла кровь, девочку унесли с трибун. На месте ей оказали помощь врач карагандинской «Сарыарки» и медики дежурившей у дворца спорта «Юбилейный» скорой. Серьезных травм ребенок не получил.
Фото: Казинформ
Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com