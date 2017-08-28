ДТП с автобусом и Мерседесом в Алматы: возбуждено уголовное дело
28 августа 2017, 17:19
Проводится расследование по статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».
В ДВД Алматы возбуждено уголовное дело по факту столкновения автобуса с легковушкой, в котором пострадало 10 человек, сообщает ИА «NewTimes.kz».
По информации полиции, на данный момент проводится расследование по статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».
«Назначены соответствующие экспертизы», — отметили в пресс-службе ДВД Алматы.
Напомним, что 26 августа автобус 12 маршрута следовал в южном направлении по проспекту Достык, выше санатория «Казахстан» на встречную полосу автобусу неожиданно выехал автомобиль марки Mercedes, который направлялся в противоположную сторону. За рулем Mercedes была девушка, она и пострадала в ДТП.
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