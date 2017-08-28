ДТП с автобусом и Мерседесом в Алматы: возбуждено уголовное дело

По информации полиции, на данный момент проводится расследование по статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».





«Назначены соответствующие экспертизы», — отметили в пресс-службе ДВД Алматы.





Напомним, что 26 августа автобус 12 маршрута следовал в южном направлении по проспекту Достык, выше санатория «Казахстан» на встречную полосу автобусу неожиданно выехал автомобиль марки Mercedes, который направлялся в противоположную сторону. За рулем Mercedes была девушка, она и пострадала в ДТП.