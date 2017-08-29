Сагинтаев поручил провести инвентаризацию бесхозных электросетей

До 20 октября акимы должны будут представить детальный план по передаче бесхозных электросетей на баланс акиматов.

На заседании Правительства РК глава Кабмина Бакытжан Сагинтаев дал ряд поручений, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





"По упрощению таможенных процедур - Бахыт Турлыханович (Султанов, министр финансов РК), необходимо протестировать пилотную информационную систему "Астана-1" по всем модулям, чтобы к началу 2018 года она работала без сбоев. Также необходимо подготовить подзаконные акты по реализации нового Таможенного кодекса, чтобы исполнение не вызвало проблем у бизнеса. Контроль также, Аскар Узакпаевич (Мамин, Первый заместитель Премьер-Министра РК), держите", - сказал он.





Также глава Кабмина поручил учесть все замечания по Налоговому кодексу, чтобы в сентябре документ можно было внести в Мажилис Парламента РК.





"По Налоговому кодексу, уже докладывались Главе государства, чтобы в сентябре внести в мажилис, Тимур Муратович (Сулейменов, министр национальной экономики РК), необходимо проработать проект, все учесть замечания и в сентябре зайти в Мажилис Парламента", - уточни Б. Сагинтаев.





В то же время он поставил задачи по региональным электрораспределительным компаниям.





"Министерству энергетики совместно с Министерством нацэкономики обеспечить начало процесса укрупнения РЭКов. По итогам первого квартала 2018 года доложить о проводимой работе. Также поручаю Миннацэкономики и акимам провести инвентаризацию бесхозных электросетей и до 20 октября представить детальный план по их передаче на баланс акиматов", - указал Премьер.





Прозвучало поручение и по привлечению ТНК и стратегических инвесторов.





"Министерству по инвестициям совместно с КазИнвестом и акимами определить зоны ответственности за реализацию каждого инвестпроекта. Особое внимание - экспортной составляющей и повышению производительности. Персональная ответственность, Женис Махмудович (Касымбек, министр по инвестициям и развитию РК), за вами", - отметил глава Кабмина.





Ксения Давыдова, Астана.



