Железнодорожную арку Крымского моста подняли на опоры
29 августа 2017, 14:41
Сложная технологическая операция объединила больше сотни специалистов — моряков, инженеров, сотрудников научно-исследовательских институтов и мостостроителей.
В Керченском проливе строители установили железнодорожный арочный пролёт Крымского моста на фарватерные опоры. Конструкцию весом более шести тысяч тонн поднимали на высоту 35 метров с помощью грузоподъёмного оборудования. Арку возвели на 700 тросах мощными домкратами, закреплёнными на опорах. Весь процесс занял порядка 12 часов, сообщает инфоцентр "Крымский мост", передает Life.ru.
По словам замдиректора по производству "Мостоотряда-1" Михаила Пиксаева, подъём прошёл в штатном режиме.
— До отметки 10 метров шли медленнее, делали много контрольных испытаний, вели геодезический контроль за состоянием конструкции. Далее начался основной подъём. Арку подняли немного выше проектной высоты для последующего опускания на опорные части. В течение наступивших суток конструкция будет оснащена ветровыми связями, — рассказал он.
Напомним, мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяжённым в России — его длина составит 19 километров.
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